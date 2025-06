Wir starten in den heutigen Dienstag und blicken auf die tagesaktuellen Amazon Blitzangebote. Das Motto lautet „Angebote: Jeden Tag neue Deals – stark reduziert. Entdecken Sie Blitzangebote, Angebote des Tages, Schnäppchen, Deals und Coupons. Angebote gelten solange wie angegeben bzw. solange der Vorrat reicht. Prime-Mitglieder erhalten 30 Minuten früher Zugriff auf Blitzangebote. Neu: Kein Angebot mehr verpassen. Auf Ihrem PC oder dem Smartphone Benachrichtigungen erhalten sobald ein bestimmtes Angebot startet. So funktioniert’s. In Kürze startende Angebote werden mit 8 Stunden Vorlauf angezeigt – ein regelmäßiges Vorbeischauen lohnt sich.“

ECOFLOW STREAM Ultra 1,92kWh 0%VAT,Balkonkraftwerk mit Speicher,4 MPPT 2800W Solareingang,2300W Dual... Sparen Sie jährlich 1109 € Stromkosten: STREAM Ultra überzeugt mit einem 2800W starken...

Solarenergie für drinnen, Plug & Power überall: STREAM Ultra nutzt AC-Kopplung-Technologie und...

Sale Anker Nano Powerbank, 5000mAh Powerbank 22,5W, Integrierter Faltbarer USB-C Konnektor, Kompatibel... DOPPELTE SCHNELLLADUNG MIT ZWEI ANSCHLÜSSEN: Erlebe High-Speed-Laden mit zwei USB-C Anschlüssen...

FALTBARER USB-C STECKER: Sag Kabelsalat Lebewohl und schütze deinen USB-C Anschluss mit einem...

Sale soundcore by Anker Liberty 4 NC Bluetooth-Kopfhörer mit Geräuschunterdrückung, 98,5% Noise... GERÄUSCHUNTERDRÜCKUNG MIT BIS ZU 98,5%: Die Liberty 4 NC kabellosen Kopfhörer mit In-Ear Noise...

CLEVERE ANPASSUNG: Adaptive ANC 2.0 passt sich an deine Gehörgänge und an deine äußere Umgebung...

Sale Anker USB C Ladegerät (Nano II 65W) Pod 3-Port PPS Schnellladegerät, Kompaktes USB-C Netzteil für... DER EINE FÜR ALLES: Keine Lust auf Ladegeräte so schwer wie Ziegelsteine? Der kompakte PowerPort...

HIGH-SPEED LADELEISTUNG: Verbinde eines deiner Geräte und genieße 65W Ladeleistung - das ist genug...

Sale roborock Q5 Pro Saugroboter mit DuoRoller-Bürste, 5500Pa Saugkraft, 770mL Staubbehälter, 180mL... roborock DuoRoller-Bürste Saug- und Wischroboter mit extremre Saugkraft von 5500 Pa. Die doppelten...

Extra-großer Staubbehälter und müheloses Wischen Q5 Pro Roboter. 770 ml Staubbehälter....

Sale soundcore A1 In Ear Sport Bluetooth Kopfhörer, Wireless Earbuds mit Individuellem Sound, 35H... UNSCHLAGBARES SOUNDPROFIL: A1 Sport Bluetooth Kopfhörer besitzen 8mm weite Audiotreiber mit...

3 INDIVIDUELLE MODI: Für alle Musikgenres etwas dabei! Bass Booster für intensive Songs, Podcast...

Sale Oral-B iO Series 10 Plus Edition Elektrische Zahnbürste/Electric Toothbrush, PLUS 3... Das Produkt wird in einer braunen, unbedruckten FSC-ZERTIFIZIERTEN KARTONVERPACKUNG aus...

Die FORTSCHRITTLICHSTE TECHNOLOGIE von Oral-B entfernt in nur 1 Woche 100% mehr Plaque und sogar...

Sale X-Sense Smart Rauchmelder XS01-M mit SBS50 Basisstation, TÜV-Zertifiziert, Funkrauchmelder mit... Abmessungen und Gewicht: Rauchmelder: 78 × 78 × 49 mm, 102 g; SBS50 Basisstation: 90 × 90 × 27...

Verpassen Sie niemals einen Alarm: Sobald Rauch festgestellt wird, erhalten Sie eine sofortige...

Zendure SolarFlow Balkonkraftwerk, Speicher für SolarFlow Balkonkraftwerk, Hub 2000 mit 1800 W... 【Zweifacher MPPT 1800 W】 Der Hub 2000 unterstützt eine maximale Solarleistung von 1800 W. Wenn...

【7680 Wh Erweiterbare Kapazität】 Die Zendure SolarFlow Hub-Serie und Hyper-Serie ist mit...

Sale Gardena Mähroboter SILENO minimo 250 m²: intelligenter Rasenmäher mit optimaler Konnektivität,... Full connect: Intuitive Gardena Bluetooth App (Online Registrierung erforderlich) für einfache...

Pro-silent: Mit nur 57 db(A) der Leiseste seiner Klasse und stört somit niemanden wenn er mäht

Sale Gardena Mähroboter smart SILENO City 600 m² Set: Innovative LONA AI-Technologie, Steuerung per... LONA Intelligence: Durch die LONA Intelligence kommt eine AI zu tragen die intelligentes Mapping,...

Intelligentes Mapping und Location Tracking: Sorgt für eine präzise Kartografie des Gartens und...

Gardena Mähroboter SILENO minimo 350 m²: intelligenter Rasenmäher mit optimaler Konnektivität,... EXKLUSIV-Modell: Den SILENO minimo 350 Mähroboter von Gardena erhalten Sie exklusiv nur auf Amazon.

Full connect: Intuitive Gardena Bluetooth App (Online Registrierung erforderlich) für einfache...

Sale Gardena Mähroboter SILENO minimo 500 m²: intelligenter Rasenmäher mit optimaler Konnektivität,... Full connect: Intuitive Gardena Bluetooth App (Online Registrierung erforderlich) für einfache...

Pro-silent: Mit nur 57 db(A) der Leiseste seiner Klasse und stört somit niemanden wenn er mäht

Sale Apple MacBook Air (13", Apple M4 Chip mit 10‑Core CPU und 8‑Core GPU, 16GB Gemeinsamer... LEICHTGESCHWINDIGKEIT – Das MacBook Air mit dem M4 Chip macht Arbeit und Gaming superschnell. Mit...

MIT DER POWER DES M4 – Mit dem Apple M4 wird alles, was du machst, noch schneller und flüssiger...

Sale Apple MacBook Air (15", Apple M4 Chip mit 10‑Core CPU und 10‑Core GPU, 16GB Gemeinsamer... LEICHTGESCHWINDIGKEIT – Das MacBook Air mit dem M4 Chip macht Arbeit und Gaming superschnell. Mit...

MIT DER POWER DES M4 – Mit dem Apple M4 wird alles, was du machst, noch schneller und flüssiger...

Sale AIPER Poolroboter, Kabelloser Poolsauger Akku, 90 Minuten Reinigungszeit, Automatische Reinigung mit... NEUES HYDRODYNAMISCHES DESIGN: Das Design ermöglicht es dem Poolroboter, durch Ihren Pool zu...

KLEIN, ABER KRAFTVOLL: Der kompakte, aber leistungsstarke poolroboter akku reinigt mühelos Pools...

Sale dreame L10s Ultra Gen 2 Saugroboter mit Wischfunktion,MopExtend™ RoboSwing-Technologie, 10.000 Pa... MopExtend RoboSwing:Erreichen Sie mühelos enge, schwer zugängliche Stellen in Ihrem Haus für...

Vormax-Saugsystem mit 10.000 Pa :Sagen Sie Schmutz und Haaren mit kraftvollen 10.000 Pa den Kampf...

Sale ANKER 537 Powerbank (PowerCore 24K für Laptop), 24.000mAh 65W, mobiles Ladegerät für MacBook Pro,... 2-IN-1-SCHNELLLADEN: Mit einer Gesamtleistung von 65 W und zwei USB-Anschlüssen ermöglicht die...

30 W HIGH-SPEED-WIEDERAUFLADEN: Eine vollständige Aufladung der Powerbank dauert nur 3,5 Stunden -...

Sale Anker 140W USB C Ladegerät, Laptop Ladegerät, 4-Port Multi-Geräte Schnellladeleistung,... 140W Laden für vier Geräte: Lade bis zu vier Geräte gleichzeitig mit leistungsstarker 140W Power...

Zwei High-Speed USB-C Ports: Lade dein MacBook Air 15" mit einem der beiden leistungsstarken 140W...

Sale UGREEN USB C Ladegerät 200W GaN Netzteil 8-Port Desktop Ladestation PD Charger 100W... 200W Voll-Power Ladeoption: Genießen Sie leistungsstarkes Laden von UGREEN USB C Ladegerät mit...

8-IN-1 für Multitasking: Lade bis zu 8 Geräte gleichzeitig mit 8-Port (6 USB-C & 2 USB-A), sodass...

Sale soundcore P40i by Anker, Wireless Earbuds mit Noise Cancelling, Adaptive Geräuschunterdrückung,... SMARTES NOISE CANCELLING: Die soundcore P40i Earbuds mit Noise Cancelling verfügen über eine...

LANGE WIEDERGABEZEIT: Genieße 12 Stunden Akkulaufzeit mit einer einzigen Aufladung und verlängere...

Sale Aqara Smart Lock U200 (mit Fingerabdruck), Matter Over Thread, Smartes Türschlosss mit Apple Home... [Native Matter Support over Thread] Das Aqara Smart Türschloss U200 integriert sich nahtlos in die...

[Apple Home Key & Verschiedene Entriegelungsmethoden] Das smart lock türschloss U200 bietet eine...

Sale soundcore by Anker Q30 Bluetooth Kopfhörer, Hybrid Active Geräuschisolierung, Individuelle Modi,... HI-RES AUDIO: Ausgeglichene Tonmitten, kristallklare Höhen mit 40mm Audio-Treibern für tiefes,...

AKTIVE GERÄUSCHUNTERDRÜCKUNG: Reduziert effektiv bis zu 95% aller Störgeräusche von außen, wie...

Sale Mova E30 Ultra Roboterstaubsauger und -wischer mit automatischer Entleerung und Selbstreinigung des... Vormax-Saugsystem mit 7.000 Pa :Mit der massiveren Saugleistung werden Schmutz und sogar Schrauben...

Intelligente RoboSwing-Technologie:Erleben Sie eine 60 % Verbesserung der Eckenreinigungseffizienz...

Sale Maxone Externe Festplatte tragbare 1TB-2,5Zoll USB 3.0 Backups HDD Tragbare für TV,PC,Mac,MacBook,... Ultraschlankes und robustes Metalldesign: Nur 0,4 Zoll dick. Das kratzfeste Vollaluminiummodell...

Kompatibilität: Es bietet schnelle und stabile Leistung für PS4 und Xbox One. Es ist auch mit...

Sale Anker MagGo Powerbank, Ultra-schlankes 10.000mAh magnetisches Akkupack, Qi2-zertifiziert, portabel,... Power, so schlank wie nie: Mit einem Maß von gerade einmal 1,47 x 7,06 x 10,4cm setzt das schlanke...

Ultra-schnelles, kabelloses Laden mit 15W: Lade deine Geräte zu jeder Zeit mit kabelloser...

Sale INIU 45W Power Bank, 20000mAh Klein Powerbank mit Integriertem USB-C Kabel, Minigröße Externe... Von INIU – der sichere Fast Charge Pro: Über 38 Millionen Nutzer weltweit vertrauen INIU für das...

45W Full-Speed Charging für iPhone 16 & Samsung S25: Mit bis zu 45W Ausgang liefert diese Powerbank...

Sale UGREEN Nexode USB C Ladegerät 65W GaN Netzteil 3-Port PD Charger 60W PPS kompatibel mit MacBook... UGREEN Nexode 65W Ladegerät: UGREEN USB C Ladegerät 65W kann Ihr MacBook eine...

Ein für alle: Mit 2x USB-C und 1x USB-A Port kann dieses 65W USB C Netzteil gleichzeitig 3 Geräte...

Sale WD My Passport SSD 2 TB mobiler SSD Speicher (NVMe-Technologie, USB-C und USB 3.2 Gen-2 kompatibel,... Die WD My Passport SSD 2 TB mobile Festplatte bietet Lese- und Schreibgeschwindigkeiten von bis zu...

Die auf der externen Festplatte integrierte Backup-Software erleichtert Ihnen die Sicherung großer...

Sale Anker SOLIX C800 Tragbare Powerstation, 1200W (1600W Spitzenleistung) Solargenerator, 100% Akku in... STROM FÜR MEHRERE GERÄTE: Vergiss jegliche Kompromisse. Schließe mehrere Geräte an und versorge...

MEHR LEISTUNG, MEHR ANSCHLÜSSE: Schließe bis zu 8 Geräte auf einmal an und schalte sie ein. Dank...

Sale Soundcore Motion 300 Bluetooth-Lautsprecher, leistungsstarker BassUp, kabelloser Lautsprecher mit... Kabelloses Hi-Res mit 3× feineren Details: Genieße erstklassigen Outdoor-Sound mit kabellosem...

SmartTune Technologie: Die speziell entwickelte adaptive Technologie des mobilen Lautsprechers...

Sale Surfola Action Cam 4K, Unterwasserkamera 40M Wasserdicht 20MP EIS Bildstabilisierun 170° Weitwinkel... 【4k 30fps Video und 20mp Foto】Mit der Action Cam SF230 können Sie hochauflösendes und...

【40 m wasserdichte Unterwasseraufnahmen】Die Action Cam SF230 ist mit einer wasserdichten Hülle...

Sale Apple 2024 15" MacBook Air Laptop mit M3 Chip: 15,3" Liquid Retina Display, 8 GB gemeinsamer... SUPERLEICHT. M3GAPOWER. – Das ultraschnelle MacBook Air mit dem M3 Chip ist ein supermobiler...

MOBILES DESIGN – Superleicht und 11,5 mm dünn, sodass du dein MacBook Air überallhin mitnehmen...

Apple 2023 iMac All-in-One Desktop-Computer mit M3 Chip: 8-Core CPU, 10-Core GPU, 24" 4.5K Retina... MIT DER POWER DES M3 – Erledige mehr in weniger Zeit, mit dem Apple Chip der nächsten Generation....

PASST PERFEKT AUF DEINEN SCHREIBTISCH – Das unglaublich dünne All-in-One Design kommt in sieben...

Sale Apple AirTag 4er Pack - Finde und behalte Deine Sachen im Blick: Schlüssel, Geldbörsen, Gepäck,... Behalte deine Sachen im Blick und finde sie, deine Freund:innen und deine anderen Geräte in der...

Nur einmal Tippen reicht, um dein AirTag mit deinem iPhone oder iPad zu koppeln

Sale Apple AirPods Pro 2 Kabellose In‑Ear Kopfhörer, Bluetooth Kopfhörer, Aktive... VISIONÄRES HÖREN – die AirPods Pro 2 ermöglichen das weltweit erste All in-One Erlebnis für...

INTELLIGENTE GERÄUSCHSTEUERUNG – Aktive Geräusch¬unterdrückung blendet bis zu 2x mehr...

Sale Beats Studio Pro – Komplett Kabellose Bluetooth Noise Cancelling Kopfhörer – Personalisiertes... Beats spezielle Akustikplattform bietet kraftvollen, immersiven Sound – egal, ob du Musik hörst...

Verlustfreies Audio über USB-C und drei verschiedene eingebaute Klangprofile verbessern dein...

Sale Beats Fit Pro – Komplett kabellose In-Ear Kopfhörer – Aktives Noise-Cancelling, Kompatibel mit... Flexible, sicher sitzende Ohrbügel für mehr Komfort und Stabilität den ganzen Tag

Eine speziell entwickelte Akustikplattform sorgt für einen kraftvollen, ausbalancierten Sound

Sale Beats Studio Buds + | Komplett kabellose Noise Cancelling In-Ear Kopfhörer, verbesserte Apple &... Spüre den kraftvollen, ausgewogenen Sound der speziell entwickelten Akustikplattform von Beats

Aktives Noise Cancelling (ANC) passt sich deiner individuellen Passform an, damit du ganz in die...

Sale ATUVOS Air Tag Smart Tracker 4er Pack, Schlüsselfinder KeyFinder Kompatibel mit Apple Wo ist? APP... 【IN DER NÄHE SUCHEN】: Funktioniert mit der App "Wo ist?" von Apple, um Ihnen zu helfen, Ihre...

【Weit Weg Finden】: ATUVOS Smart Air Tracker Tag findet Gegenstände in größerer Entfernung mit...

Sale ATUVOS Air Tag Schlüsselfinder 2er Pack, Smart Tracker KeyFinder Kompatibel mit Apple Wo ist? APP... 【IN DER NÄHE SUCHEN】: Funktioniert mit der App "Wo ist?" von Apple, um Ihnen zu helfen, Ihre...

【Weit Weg Finden】: ATUVOS Smart air tracker tag findet Gegenstände in größerer Entfernung mit...

Sale ATUVOS Air Tag Schlüsselfinder Keyfinder, Smart Tracker Kompatibel mit Apple Wo ist? APP (iOS NUR,... 【IN DER NÄHE SUCHEN】: Funktioniert mit der App "Wo ist?" von Apple, um Ihnen zu helfen, Ihre...

【Weit Weg Finden】: ATUVOS Smart Air Tag findet Gegenstände in größerer Entfernung mit...

Anker SOLIX Balkonsolarsystem mit Halterungen (820W), 23% Effizienz, Gratis OTA Upgrade auf 800W,... SOLARPOWER HOCH, STROMKOSTEN RUNTER: Mit der Nutzung von Solarstrom lässt du deine Stromrechnungen...

LEISTUNG UND AUSDAUER: Lade sorgenfrei für Jahrzehnte mit einer beeindruckenden Effizienz von 23%....

Sale UGREEN Nexode Power Bank 145W Max 25000mAh externer Akku mit 3 Anschlüsse USB C Powerbank mit... 140W Max Blitzschnelle Ladeleistung: Dank der neuesten PD 3.1- und QC 3.0-Technologien kann es die...

25,000mAh Enorme Kapazität: Mit UGREEN 25000mAh Powerbank kannst du MacBook Pro 14" bis zu 1,3 mal,...

Sale Oral-B iO Series 4 Plus Edition Elektrische Zahnbürste/Electric Toothbrush, PLUS 3... Das Produkt wird in einer braunen, unbedruckten FSC-ZERTIFIZIERTEN KARTONVERPACKUNG aus...

Die FORTSCHRITTLICHSTE TECHNOLOGIE von Oral-B entfernt 100 Prozent mehr Plaque und sogar 160 Prozent...

Sale Philips Wake-up Light, farbige Sonnenaufgangssimulation, 20 Lichtstärken, 7 natürliche Klänge,... Von Philips entwickelt: Das Wake-up Light profitiert von über 100 Jahren Wissen und Erfahrung

Farbige Sonnenaufgangssimulation: Der Sonnenaufgangswecker ändert sein Licht innerhalb von 30...

Sale Anker Nano Powerbank, 5000mAh Powerbank 22,5W, Integrierter Faltbarer USB-C Konnektor, Kompatibel... DOPPELTE SCHNELLLADUNG MIT ZWEI ANSCHLÜSSEN: Erlebe High-Speed-Laden mit zwei USB-C Anschlüssen...

FALTBARER USB-C STECKER: Sag Kabelsalat Lebewohl und schütze deinen USB-C Anschluss mit einem...

Sale AKASO Brave 7 LE Action Cam 4k30FPS 20MP mit 64GB U3 Speicherkarte Unterwasserkamera IPX7... 【Wasserdichte Action Cam】 Die Brave 7 LE Action-Kamera kann alle Aufnahmen entsperren und das...

【Bequemes Doppeldisplay】 Mit dem innovativen Dual-Farbbildschirm, können Sie die Sicht zwischen...

Anker SOLIX Balkonkraftwerk 820W, 2 * 410W Solarmodule und 600W/800W Wechselrichter mit Zubehör,... SOLARPOWER HOCH, STROMKOSTEN RUNTER: Mit der Nutzung von Solarstrom lässt du deine Stromrechnungen...

LEISTUNG UND AUSDAUER: Lade sorgenfrei für Jahrzehnte mit einer beeindruckenden Effizienz von 23%....

Sale Anker SOLIX Smarter Zähler für Solarbank 2 Serie, Kabellos, Unterstützt WLAN, Bluetooth, RS-485,... WIR SIND ANTI-ENERGIEVERSCHWENDUNG: Überwache deinen Stromverbrauch in Echtzeit und passe ihn durch...

FLEXIBLE KONNEKTIVITÄT: Verbinde dich mit deinem smarten Stromzähler über WLAN, Bluetooth.

Sale Anker SOLIX C1000 Tragbare Powerstation, LiFePO4, 1800W Solargenerator, 100% geladen in 58 Min. mit... 80% UltraFast Aufladung in 43 Minuten: Mit der Anker SOLIX C1000 bist du innerhalb von 43 Minuten...

10 Jahre Haltbarkeit, 3.000 Akku-Zyklen: Anker SOLIX C1000 ist mit über 3.000 Akkuzyklen...

Anker 535 Kompakte Power Station (Powerhouse 512Wh), tragbare LiFePO4 Batterien, 500W 7-Anschlüsse... 10 JAHRE LEBENSDAUER: Mit unserer leistungsstarken Technologie InfiniPower, kombiniert mit...

5 JAHRE HERSTELLERGARANTIE: Anstelle der durchschnittlichen 2 Jahre ist die Anker 535 Powerstation...

EcoFlow PowerStream Balkonkraftwerk 0% VAT, Mikrowechselrichter 600W und 400W starre Monokristalline... [0 % MwSt] Der Preis ist bereits mit 0% MwSt. ausgewiesen. Der Preis gilt nur für Privatkunden, die...

Dieses Paket enthält einen Mikrowechselrichter 600W, 400W Rigid Monokristalline Solarpanels × 2,...

EcoFlow PowerStream Mikrowechselrichter 600W 0% VAT, Kostenloses Upgrade auf 800W, Intelligenter... [0 % MwSt] Der Preis ist bereits mit 0% MwSt. ausgewiesen. Der Preis gilt nur für Privatkunden, die...

[STROM FÜR TAG UND NACHT] Der Mikrowechselrichter ist das Herz des PowerStream Balkonkraftwerks. Er...

EF ECOFLOW Tragbare Powerstation RIVER 2, 256 Wh Solargenerator mit LiFeP04, Schnellladung in 1... [Schnellste Aufladung auf dem Markt] Mit der X-Stream-Schnellladetechnologie von EcoFlow laden Sie...

[Strom für alle wichtigen Geräte] Mit einer Leistung von bis zu 600 W können Sie 5 wichtige...

Sale Anker 511 (Nano) 20W iPhone USB C Ladegerät mini, Für iPhone 16/15/14/13/12 Serie, Galaxy, Pixel... FÜR DAS IPHONE: Wir stellen vor: Der guter Freund deines iPhones! Anker Nano ist mit seinen 20W...

LADEN MIT STIL: Ab jetzt in vier frischen Farben erhältlich - Schwarz, Weiß, Lavendel und...

Sale UGREEN USB C Ladegerät, Nexode 100W GaN Charger Mini USB C Netzteil 3-Port Schnellladegerät PPS... Power zu dem Pro: Kleinere Größe, höhere Energiedichte. Dieser USB C Ladegerät mit 100W...

100W Max Power: Beim USB-C1 Port kann man eine effiziente und superschnelle Ladeleistung von 100W...

Sale UGREEN Nexode USB C Ladegerät 65W GaN Netzteil 3-Port PD Charger 60W PPS kompatibel mit MacBook... UGREEN Nexode 65W Ladegerät: UGREEN USB C Ladegerät 65W kann Ihr MacBook eine...

Ein für alle: Mit 2x USB-C und 1x USB-A Port kann dieses 65W USB C Netzteil gleichzeitig 3 Geräte...

Sale UGREEN Nexode 100W USB C Ladegerät GaN USB C Netzteil 4 Ports Charger PD Ladegerät mit PPS... 100W 4 in 1 HIGH-SPEED Laden: UGREEN Nexode 100W USB C Ladegerät unterstützt Power Delivery 3.0,...

Ein für Alle: Der USB C Netzteil ist mit fast alle Geräte kompatibel, z. B. Kompatibel mit MacBook...

Sale Philips Hue White E27 Lampe Doppelpack 2x805lm, dimmbar, warmweißes Licht, steuerbar via App,... Stufenlos dimmbar: Nutzen Sie den Smart Button als Lichtschalter oder auch als abnehmbare...

Personalisierte Beleuchtung: Dimmen Sie das warmweiße Licht, um die optimale Beleuchtung für Ihr...

Sale Philips Hue White E27 Viererpack 4x800lm, warmweißes Licht, dimmbar, steuerbar via App, kompatibel... Einfache Einrichtung per Bluetooth: Hue Lampe eindrehen, Hue App downloaden und bis zu 10 Lampen in...

Für die Bedienung im gesamten Zuhause: Erweitern Sie Ihr System mit der Hue Bridge und erleben Sie...

Sale Philips Hue White & Color Ambiance Lily Gartenspot Basis Set 3er Pack (1.770 lm), dimmbare... Wegeleuchte IP65 Aluminium Schwarz 24 Volt 8 Watt Kabelgebunden Elektrisch LED 600 lm 49 Watt

Farbtemperatur: 2000-6500 Farbton Weiß Farbambiente Müssen Sie in der Farbton-App verschiedene...

Sale Philips Hue White & Color Ambiance E27 LED Lampen (1100lm), TESTSIEGER Stiftung Warentest (01/2024),... Ihr Zuhause gestalten: Eingesetzt in jede E27 Fassung tauchen die 2 Erweiterungslampen von Hue jedes...

Einzigartige Atmosphäre: Dank 16 Mio. Farben und kühlen bis warmen Weißtönen schafft das...

Sale Philips Hue White & Color Ambiance Lightstrip Plus Basis-Set V4 (2m), dimmbarer LED Streifen für... Ihr Zuhause gestalten: Das Leuchtband setzt in jedem Zimmer Ihres Zuhauses tolle Lichtakzente und...

Einzigartige Atmosphäre: Dank 16 Mio. Farben und kühlen bis warmen Weißtönen schafft das...

Sale Nanoleaf Shapes Hexagon Starter Kit, 9 Smarten LED Panels RGBW - Modulare WLAN 16 Mio. Farben... Erstellen Sie Ihr eigenes Design Mit diesem Licht-Puzzle können Sie die Paneele so arrangieren, wie...

Kombinieren Sie die Formen Die Nanoleaf Shapes Leuchtpaneele sind modulare und verfügen über eine...

Sale Nanoleaf Canvas Starter Kit, 9 LED RGBW Smarte Lichtquadrate - Modulare WLAN LED Panels, 16 Mio.... Nanoleaf Canvas Starterset: 9 intelligente Panels mit RGBW LED (16, 7 m Farbton einschließlich...

Touch-Panels Die quadratischen Nanoleaf-Leinwände sind einfach mit der Haptik zu steuern Schalten...

Sale Apple 2024 MacBook Pro Laptop mit M4 Pro Chip mit 12-Core CPU und 16-Core GPU: 14,2" Liquid Retina... MIT DER POWER DES M4 PRO ODER M4 MAX – Das 14" MacBook Pro mit M4 Pro oder M4 Max Chip bietet...

CHAMPION CHIPS – Der M4 Pro Chip erledigt anspruchsvolle Aufgaben wie das Kompilieren von...

Sale Apple 2024 MacBook Pro Laptop mit M4 Pro Chip mit 14-Core CPU und 20-Core GPU: 16,2" Liquid Retina... MIT DER POWER DES M4 PRO ODER M4 MAX – Das 16" MacBook Pro mit M4 Pro oder M4 Max Chip bietet...

CHAMPION CHIPS – Der M4 Pro Chip erledigt anspruchsvolle Aufgaben wie das Kompilieren von...

Sale Apple Mac mini Desktop-Computer mit M4 Chip mit 10 Core CPU und 10 Core GPU: 16 GB gemeinsamer... GANZ GROSS. IN GANZ KLEIN. – Der viel leistungsstärkere, viel kleinere Mac mini Desktop-Computer:...

SIEHT KLEIN AUS. KOMMT GROSS RAUS. – Der Mac mini ist nur 12,70 x 12,70 cm klein, passt perfekt...

