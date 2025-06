Amazon hat vor wenigen Tagen den Prime Day 2025 angekündigt. Dieser findet im laufenden Jahr nicht nur an einem, oder zwei, oder drei, sogar an vier Tagen statt. Prime-Mitglieder können sich auf ein Shopping-Event vom 08. bis 11. Juli 2025 freuen.

Amazon kündigt Prime Day 2025 an

Amazon hat 4 Tage voller Angebote zum diesjährigen Prime Day angekündigt. Das Shopping-Event findet vom 8. Juli um 00:01 Uhr bis zum 11. Juli um 23:59 Uhr statt. Prime-Mitglieder haben beim Shopping-Event in diesem Sommer mehr Zeit als je zuvor, um von Hunderttausenden Angeboten in über 35 Kategorien zu profitieren, darunter Haus & Garten, Technik, Fashion, Kosmetik & Körperpflege, Elektronik und Spielwaren. Zudem können sie ihren Vorrat an Lebensmitteln und Haushaltsartikeln wie Küchenrollen, Snacks und Reinigungsmitteln zu attraktiven Preisen auffüllen.

Neu sind in diesem Jahr die sogenannten „Heutige Angebots-Highlights“. Dabei handelt es sich um täglich wechselnde Themenangebote mit einigen der spannendsten Prime Day Deals. Die „Neuen Blitzangebote“ starten täglich um Mitternacht und sind nur für kurze Zeit und solange der Vorrat reicht, verfügbar. Um keine Highlights zu verpassen, sollten Prime-Mitglieder regelmäßig reinschauen, denn phasenweise sind sogar alle fünf Minuten neue, attraktive Angebote verfügbar.

Noch kein Prime-Mitglied?

Ihr könnt Prime-Mitglied werden oder eine kostenlose Probemitgliedschaft unter amazon.de/primeday starten, um beim großen Sommer-Shopping-Event dabei zu sein – inklusive aller Sparvorteile von Prime, darunter kostenfreie Lieferung. 18- bis 22-Jährige können ab sofort die Prime-Mitgliedschaft unter Amazon.de/primeyoungadult 6 Monate kostenlos testen und anschließend zur Hälfte des regulären Preises genießen. Prime-Mitglieder mit einer Amazon Visa Karte profitieren am Prime Day zusätzlich von 2 Prozent zurück bei Amazon.de. Weitere Informationen unter amazon.de/visa.