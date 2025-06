Aqara – Anbieter von Smart Home Produkten – hat mit dem Aqara Smart Lock U200 Lite ein neues smartes Türschloss angekündigt. Dieses lässt sich selbstständig im eigenen Haushalt nachrüsten und ist mit den meisten Euro-Einsteckschlössern kompatibel. Die integrierte Matter-over-Thread-Funktionalität ermöglicht zudem die nahtlose Integration in bestehende Smart-Home-Systeme.

Das Aqara Smart Lock U200 ist bereits seit längerer Zeit auf dem Markt und erfreut sich großer Beliebtheit. Nun kündigt der Hersteller mit dem Aqara Smart Lock U200 Lite ein preiswerteres Modell mit etwas abgespecktem Funktionsumfang an.

Das Smart Lock U200 nutzt das speziell für IoT-Geräte entwickelte Thread-Protokoll, ist Matter-zertifiziert und lässt sich ohne proprietären Hub in die wichtigsten Smart-Home-Plattformen integrieren – dazu zählen Alexa, Apple Home, Google Home, Home Assistant und SmartThings.

Das U200 Lite ist kompatibel zu Euro-Einstechschlössern mit Notfunktion und unterstützt EU-Profilzylinder sowie ausgewählte Skandi-Profilzylinder. Durch die DIY-Nachrüstmöglichkeit könnt ihr bestehende Schlösser ganz einfach aufrüsten ohne umständliche Baumaßnahmen, Schlüsseltausch oder Veränderungen an der Tür.

Aqara schreibt

Nach der Installation ermöglicht das U200 Lite unterschiedliche Möglichkeiten zur Türöffnung. Familienmitglieder beispielsweise erhalten über Mobil-Apps (Aqara Home oder andere Apps mit Matter-Unterstützung) leichten Zugang oder nutzen Sprachassistenten wie Siri und Alexa. Alternativ halten sie ihre Smartphones mit iOS oder Android an die beigelegte NFC-Stickerkarte, die an der Außenseite der Tür angebracht werden kann. Per App lässt sich die Tür zudem selbst von unterwegs für Besucher öffnen. Alle Remote-Funktionalitäten – inklusive Echtzeit-Benachrichtigungen, Ereignisprotokolle und Fernentriegelung – sind ohne Abonnement verfügbar.