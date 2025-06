Ab Ende des Jahres dürfen sich App-Entwickler im Apple-Universum über eine neue Funktion freuen. Denn Apple öffnet endlich den Zugang zu Promo-Codes für sämtliche In-App-Käufe. Bislang waren solche Gutscheincodes nur für App-Downloads oder für Abo-Angebote mit automatischer Verlängerung verfügbar. Mit dem kommenden Update wird dieser Rahmen deutlich erweitert.

Promo-Codes für In-App-Käufe

Künftig können Entwickler nicht nur Promo-Codes für Abonnements erstellen, sondern auch für einmalige Inhalte, sogenannte Consumables und Non-Consumables, sowie für nicht automatisch verlängernde Abos. Das macht die Funktion nicht nur für Streamingdienste oder News-Apps interessant, sondern vor allem auch für Spiele-Entwickler. Wer etwa ein Mobile Game betreibt, kann auf Events nun direkt Codes für virtuelle Währungen oder Boni verteilen.

Apple stellte die Neuerung auf der WWDC25 im Rahmen der Session „What’s new in StoreKit and In-App Purchase“ vor. Dabei wurde erklärt, dass die Einlösung der Codes entweder direkt über die App mittels der offerCodeRedemption API oder per Systemdialog unter UIKit möglich ist. Die Funktion ist rückwirkend ab iOS 16.3 verfügbar. Das heißt, selbst wenn ein Nutzer noch nicht auf iOS 26 aktualisiert hat, kann er dennoch Promo-Codes einlösen. Auch auf iPadOS, macOS und weiteren Apple-Plattformen soll die Neuerung greifen.

Apple hat noch nicht bekannt gegeben, wann die neue Funktion für alle Nutzer freigegeben wird. Angesichts der Vorstellung auf der WWDC kann man jedoch davon ausgehen, dass sie Teil von iOS 26 sein wird und damit im September mit dem offiziellen Release von iOS 26 live gehen wird.