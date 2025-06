Meta erweitert seine Smart-Brillen-Reihe und holt sich dafür Oakley ins Boot. So ist auf Instagram seit Kurzem ein offizieller Account namens „Oakley | Meta“ aktiv, der eine gemeinsame Produktvorstellung für Freitag den 20. Juni ankündigt. Die Gerüchte über die Partnerschaft kursieren schon seit Anfang des Jahres. So arbeitet Meta angeblich an einer Brille speziell für Sportler, mit Fokus auf Radfahrer und Outdoor-Fans.

Smart Glasses im Aufwind

Die bisherigen Ray-Ban Meta Glasses haben sich für Meta als Erfolg herausgestellt. Laut 9to5Mac wurden bereits über zwei Millionen Stück verkauft. Bis Ende 2026 will das Unternehmen die Produktion auf zehn Millionen Einheiten pro Jahr hochfahren. Dass der Markt für Smart Glasses derzeit boomt, kommt Meta dabei sehr gelegen.

Auch Google mischt inzwischen stärker mit und arbeitet mit Marken wie Warby Parker, Gentle Monster und Kering Eyewear an neuen Brillen mit Android XR. Das System erkennt Objekte, hört Gespräche mit und kann kontextbezogene Informationen liefern. Gesteuert wird das Ganze per Gemini.

Die Oakley-Version der Meta-Brille könnte auf der Oakley Sphaera-Brille basieren. Die Kamera soll dabei mittig im Brillenrahmen platziert sein. Meta könnte die Brille an Radfahrer und andere Sportler vermarkten, die ohnehin bereits Oakley-Sonnenbrillen tragen.

Apple erhöht das Tempo

Apple beobachtet die Entwicklung genau und reagiert auf die Marktentwicklung. Apples langfristiges Ziel ist es, eine branchenführende AR-Brille zu entwickeln. Die größte Hürde ist die enorme Herausforderung, eine leichte, elegante und gleichzeitig fortschrittliche AR-Brille zu entwickeln, ohne die Akkulaufzeit oder die Leistung zu beeinträchtigen. Das Unternehmen muss herausfinden, wie man Kameras, Sensoren und ein Display in etwas packen kann, das nicht wie ein Headset aussieht.

Während die Apple Glasses mit AR-Funktionen noch einige Jahre bis zur Marktreife benötigen, plant Apple zuvor ein Produkt zu bringen, das an die Ray-Ban-Brillen von Meta erinnert. Anders als die Vision Pro würde diese Brille nicht über AR verfügen, sondern soll Kameras, Mikrofone, Audiofunktionen und KI-gesteuerte Funktionen bieten. Stellt euch die Brille als eine elegante Möglichkeit vor, mit Siri zu interagieren und die Welt um euch herum mit Kameras zu erfassen, ohne das iPhone zücken zu müssen.

Der Wettlauf um smarte Brillen nimmt also Fahrt auf. Während Meta und Google mit sichtbaren Fortschritten vorlegen, hat Apple seine Pläne beschleunigt, um den Anschluss nicht zu verlieren. Sollte Apple eine ähnlich enge Verzahnung mit dem iPhone schaffen wie bei der Apple Watch und den AirPods, stehen die Chancen gut. Doch der Spielraum für Fehler schrumpft mit dem Vorstoß der Konkurrenz.