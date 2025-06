Im Apple-Kosmos spielte tvOS lange Zeit eine untergeordnete Rolle. Mit tvOS 26 bessert sich die Lage für Apples Streaming-Box. So bringt das Update einige Verbesserungen, die nicht nur das Nutzererlebnis erweitern, sondern auch auf kommende Hardware hindeuten.

FaceTime wird zum festen Bestandteil im Wohnzimmer

Apple macht FaceTime auf dem Fernseher alltagstauglich. Die bekannten Kontaktposter aus iOS 17 sind nun auch auf dem Apple TV sichtbar, und die automatische Untertitel-Funktion unterstützt nun mehr Sprachen, darunter auch Deutsch. Anrufe lassen sich zudem jetzt direkt über ein verbundenes iPhone oder einen HomePod annehmen.

Der Fokus auf FaceTime in tvOS 26 könnte ein Vorbote für eine neue Generation des Apple TV 4k sein. Laut Bloombergs Mark Gurman spielt Apple mit dem Gedanken, dem Apple TV eine integrierte Kamera hinzuzufügen. Was bisher nur mit umständlicher iPhone-Halterung möglich war, könnte dann deutlich einfacher werden. Eine integrierte Kamera würde das Ganze vereinfachen, wenn wir ohnehin gerade im Wohnzimmer sitzen. Videoanrufe am Fernseher würden dadurch so selbstverständlich wie das TV-Streaming werden.

Weitere Neuerungen

Neben den neuen Kommunikationsfunktionen gibt es weitere sinnvolle Neuerungen. Die Unterstützung für das Smart-Home-Protokoll Thread wurde auf Version 1.4 aktualisiert. Das sorgt für stabilere Verbindungen zwischen kompatiblen Geräten. Zudem ermöglicht es eine neue Entwickler-Schnittstelle, Login-Daten mit der Apple ID zu verknüpfen. Wer sich regelmäßig in Apps einloggen muss, dürfte diese Erleichterung schnell zu schätzen wissen.

Auch im Audiobereich gibt es Fortschritte. Mit tvOS 26 wird für das Apple TV erstmals Passthrough Audio unterstützt, sodass externe Lautsprecher oder Heimkinoanlagen den Klang direkt übernehmen können. Das Audiosignal bleibt dabei unverändert, da keine Bearbeitung durch das Apple TV mehr stattfindet. Besonders bei hochwertigem Equipment wird der Unterschied spürbar, weil der ursprüngliche Klang präziser und authentischer wiedergegeben wird.

Alle weiteren Neuerungen von tvOS 26 haben wir euch hier zusammengefasst.