Apple TV+ hat heute nicht nur die zweite Staffel der Animationsserie “Yo Gabba GabbaLand!” Angeküdnigt, sondern gleichzeitig zu verstehen gegeben, dass die komplette Klassikbibliothek des erfolgreichen Kulturphänomens „Yo Gabba Gabba!“ am 20. Juni 2025 auf Apple TV+ startet.

Apple TV+ kündigt 2. Staffel zu “Yo Gabba GabbaLand!” an

Apple TV+ hat heute die zweite Staffel der neu konzipierten Kinder- und Familienserie „Yo Gabba GabbaLand!“ angekündigt. Inspiriert vom herausragenden Kulturphänomen „Yo Gabba Gabba!“, begrüßt die magische, brandneue zweite Staffel mit 10 Folgen Moderatorin Kammy Kam und die beliebten Gabba-Charaktere Brobee, Foofa, Muno, Toodee und Plex. Zu ihnen gesellt sich ein neues, mit Stars gespicktes Lineup von „Super Music Friends“ und besonderen Gästen, die Kindern und Familien durch Gesang, Tanz und freudige Entdeckungen helfen, Lektionen fürs Leben zu lernen.

Dies ist jedoch nicht die einzige Neuigkeit zu „Yo Gabba Gabba!“, die Apple TV+ bereithält. Der Apple Video-Streaming-Dienst hat außerdem bestätigt, dass die komplette Bibliothek der vier Staffeln der Emmy-nominierten Originalserie „Yo Gabba Gabba!“ am Freitag, den 20. Juni, weltweit startet. Die Serie ist bekannt für ihre unwiderstehlich eingängige Musik, darunter Hits wie „Clean It Up“, „I Like to Dance“ und „Jumpy Jump Jump“. Die lebhaften Charaktere und die verspielten Animationen begeistern Kinder und Eltern auf der ganzen Welt. Die komplette Sammlung lädt das Publikum zurück in die legendäre Welt von DJ Lance Rock und seinen Freunden ein, wo sie gemeinsam mit einem unvergesslichen Lineup an besonderen Gästen tanzen, singen und lernen können.