In den letzten Wochen ist bereits deutlich geworden, wie wichtig der Original-Film „F1 – Der Film“ für Apple TV+ ist. So rührt der Video-Streaming-Dienst seit Wochen und Monaten die Werbetrommel für den kommenden Kinofilm. Nun fand die Weltpremiere statt, die noch einmal den Fokus auf „F1 – Der Film“ legte.

Apple TV+ feiert Weltpremiere zu „F1 – Der Film“

Im Vorfeld des mit Spannung erwarteten weltweiten Kinostarts des actiongeladenen Kino-Events „F1 The Movie“ (Deutschlandpremiee am 26. Juni 2025) veranstaltete Apple Original Films die starbesetzte New Yorker Premiere des Films in der Radio City Music Hall.

Neben Regisseur Joseph Kosinski waren unter anderem die Stars Brad Pitt, Damson Idris, Kerry Condon, Javier Bardem, Sarah Niles, Tobias Menzies und Kim Bodnia sowie die Produzenten Jerry Bruckheimer, Lewis Hamilton, Jeremy Kleiner, Dede Gardner und Chad Oman, die ausführenden Produzenten Daniel Lupi, Stefano Domenicali und Toto Wolff, Apples CEO Tim Cook, Apples Vice President of Services Eddy Cue und die Heads of Worldwide Video von Apple, Zack Van Amburg und Jamie Erlicht mit von der Partie.

Zu den weiteren Gästen der Premiere gehörten Gayle King, Jon Hamm, Ben Stiller, Tramell Tillman, Jurnee Smollett, Edouard Philipponnat, John Mayer, Chris Stapleton und mehr.

Darum geht es in dem Film

Sonny Hayes (Brad Pitt), der als „der Größte, der es nie gab“ bezeichnet wurde, war das vielversprechendste Phänomen der FORMEL 1 der 1990er Jahre, bis ein Unfall auf der Strecke seine Karriere beinahe beendete. Dreißig Jahre später ist er ein umherziehender Mietrennfahrer, als er von seinem ehemaligen Teamkollegen Ruben Cervantes (Javier Bardem) angesprochen wird, dem Besitzer eines krisengeschüttelten FORMEL 1-Teams, das kurz vor dem Zusammenbruch steht. Ruben überredet Sonny, in die FORMEL 1 zurückzukehren, um in einer letzten Chance das Team zu retten und der Beste der Welt zu werden. Er wird an der Seite von Joshua Pearce (Damson Idris) fahren, dem Top-Rookie des Teams, der sein eigenes Tempo vorgeben will. Doch während die Motoren aufheulen, holt Sonny seine Vergangenheit ein und er erkennt, dass in der FORMEL 1 der Teamkollege die schärfste Konkurrenz ist – und dass man den Weg zur Erlösung nicht alleine gehen kann.

Zur Einstimmung haben wir euch den Trailer zum Film eingebunden.