Wie 9to5Mac berichtet, finden sich in der aktuellen Beta von iOS 18.6 Hinweise auf Apples neues Smart-Display, das in der Gerüchteküche schon länger unter dem Namen „HomePad“ zu Gast ist. Die Markteinführung wurde zwar bereits für das Frühjahr erwartet, doch Verzögerungen bei wichtigen Siri-Updates führten angeblich dazu, dass der Start verschoben wurde. Trotzdem wird hinter den Kulissen offenbar weiter am Projekt gearbeitet.

iOS 18.6 verweist auf Smart-Display

Im Dateisystem von iOS 18.6 wurde eine neue Bilddatei entdeckt: „apple-logo-1088@2x~home.png“. Der Name verrät mehr, als man auf den ersten Blick denken würde. Das Anhängsel „~home“ weist darauf hin, dass die Grafik wahrscheinlich für das neue Betriebssystem „homeOS“ gedacht ist.

Spannend wird es bei der Zahl 1088 im Dateinamen. In Verbindung durch den Vermerk „2x“ ergibt sich daraus eine vermutliche Bildschirmbreite von 2176 Pixeln. Das liegt in der Nähe der Auflösung des iPad mini, das mit 2266 × 1488 Pixeln auf 8,3 Zoll kommt. Tatsächlich gab es bereits Berichte, wonach Apple intern mit „homeOS“-Software auf iPad mini Hardware experimentiert. Sollte Apple eine ähnliche Pixeldichte wie beim iPad mini wählen, könnte das neue Smart-Display eine Bildschirmdiagonale von etwa acht Zoll haben.

Der Hinweis aus iOS 18.6 lässt leider keine konkreten Rückschlüsse auf einen Release-Termin zu. Klar ist nur, dass Apple weiter an dem Smart-Display arbeitet. Gut möglich, dass der Konzern auf neue Siri-Funktionen wartet, bevor das Gerät das Licht der Öffentlichkeit erblickt. Zuletzt stellte Bloomberg einen Marktstart im März 2026 in Aussicht.