In der vergangenen Woche ist der Startschuss für iOS 26 gefallen. Apple hat die WWDDC25-Keynote genutzt, um einen ersten Ausblick auf das nächste große iPhone-Update zu geben und gleichzeitig eine erste Beta für Entwickler freigegeben. Wie sich nun zeigt, hat Apple auch die Screenshot-Funktion punktuell verbessert.

iOS 26: Screenshot-Funktion wird verbessert

Die größten Neuerungen von iOS 26 hat Apple in der vergangenen Woche selbst demonstriert. Oftmals sind es allerdings auch die vielen kleinen Verbesserungen, die im System stecken. So hat die Screenshot-Funktion drei kleine – aber durchaus sinnvolle – Verbesserungen erhalten.

In den Einstellungen findet ihr zukünftig unter Allgemein einen neuen Menüpunkt für Bildschirmaufnahmen. Dort gibt es mehrere Einstellmöglichkeiten. Zunächst einmal gibt es eine neue Option für HDR-Screenshots. Wenn dieses Option aktiviert ist, werden alle HDR-Fotos oder -Videos in Screenshots bei der Anzeige auf neueren iPhone-Modellen und anderen unterstützten Geräten tatsächlich in HDR mit vollem Dynamikumfang angezeigt. HDR-Screenshots werden im HEIF-Bildformat, während SDR-Screenshots als PNG-Dateien gespeichert werden.

Die zweite Screenshot-Neuerung betrifft CarPlay. Bis dato wurden beim Erstellen eines Screenshots auf einem mit CarPlay verbundenen iPhone sowohl iPhone- als auch CarPlay-Screenshots erstellt. Dies ändert sich mit iOS 26. Standardmäßig wird nur ein iPhone-Screenshot erstellt. Sollt auch ein CarPlay-Screenshot erstellt werden, so müsst ihr dies manuell akivieren.

Die dritte Screenshot-Neuerung betrifft Visual Intelligence. Mit iOS 26 kann Visual Intelligence Inhalte von Screenshots identifizieren, wenn diese auf einem iPhone 15 Pro oder neuer aufgenommen werden. Um dies zu realisieren, hat Apple unter anderem die Screenshot-Oberfläche von iOS 26 neu gestaltet. Die Visual Intelligence-Optionen werden nun am unteren Bildschirmrand angezeigt. Mit „Fragen“ könnt ihr ChatGPT nach Inhalten in einem Screenshot fragen, während euch „Bildersuche“ ähnliche Bilder wie in einem Screenshot bei Google Bilder, Etsy und Pinterest anzeigen kann. Außerdem gibt es die Option „Zum Suchen markieren“, mit der ihr eine Bildersuche nach einem bestimmten Objekt in einem Screenshot durchführen könnt.