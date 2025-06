Die WWDC ist bekannt dafür, nicht nur neue Software zu präsentieren, sondern auch durch kleine Details Ausblicke auf kommende Hardware zu geben. Dieses Jahr lieferte eine Session mit dem Titel „Make your UIKit app more flexible“ genau solch eine dezente, aber aufschlussreiche Andeutung. Dabei ging es um eine Änderung im iOS 26 SDK, die uns den bisher besten Hinweis auf ein faltbares iPhone gibt.

Apps passen sich künftig automatisch an neue Displays an

Bislang mussten Entwickler ihre Apps manuell aktualisieren, wenn Apple neue Bildschirmformate einführte. Andernfalls wurden die Apps entweder grob skaliert oder mit schwarzen Rändern dargestellt. Erst wenn Entwickler ihre App neu erstellt und eingereicht hatten, wurde sie korrekt und bildschirmfüllend auf dem neuen Gerät angezeigt.

Mit iOS 26 wird dieses Verhalten grundlegend angepasst. Wenn eine App mit dem neuen SDK entwickelt wird, zeigt das System sie auf allen Bildschirmformaten nicht mehr skaliert oder mit schwarzen Rändern an. Selbst bei Geräten mit bislang unbekannten Bildschirmgrößen wird die App ohne zusätzliche Anpassung direkt bildschirmfüllend dargestellt. Apple möchte auf diese Weise sicherstellen, dass Apps von Anfang an in nativer Form auf neuen Geräten funktionieren, unabhängig vom jeweiligen Displayformat.

Was auf den ersten Blick wie ein reines Entwickler-Feature wirkt, könnte auch ein Fingerzeig auf größere Veränderungen im Hardware-Design sein. Apple nimmt solche Anpassungen nicht ohne Grund vor. Wenn das UI-Verhalten im Vorfeld auf mehr Flexibilität getrimmt wird, steht meist ein neues Formfaktor-Konzept im Raum, z.B. ein Gerät mit faltbarem Display.

Faltbares iPhone mit eigenem Format

Passend hierzu berichtete der bekannte Leaker Digital Chat Station vor kurzem über einen Apple-Prototyp mit faltbarem Display. Demnach nutzt das Innen-Display ein 14,1:1 Seitenverhältnis, das Außendisplay setzt auf 14,6:1. Zum Vergleich: Aktuelle iPhones arbeiten mit 19,5:9, iPads je nach Modell mit 3:4 oder 16:23. Das spricht für ein völlig neues Bildschirmverhältnis, auf das sich Apple derzeit anscheinend softwareseitig vorbereitet.