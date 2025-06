Apple könnte ab 2027 ein deutlich effizienteres Display in seine iPhones bringen. Laut einem Bericht der koreanischen Publikation The Elec prüft das Unternehmen derzeit den Einsatz einer weiterentwickelten Version seiner LTPO-OLED-Technologie. Diese LTPO3-Generation soll den Stromverbrauch spürbar senken und so die Akkulaufzeit künftiger Modelle verbessern.

iPhone Air könnte Vorreiter für LTPO3-Displays werden

In aktuellen iPhones kommen zwei Arten von Transistoren im Display zum Einsatz: langsame, aber energieeffiziente, sowie schnelle, jedoch stromhungrige Varianten. Für die geplanten LTPO3-Displays erhöht Apple laut dem Bericht den Anteil der sogenannten Oxid-Transistoren, die deutlich weniger Energie verbrauchen. Ziel ist ein besserer Kompromiss zwischen Effizienz und Reaktionsgeschwindigkeit, ohne dabei spürbare Einbußen bei der Leistung hinnehmen zu müssen.

Besonders das iPhone Air würde von den LTPO3-Displays profitieren. Durch sein schlankes Design bleibt weniger Platz für einen großen Akku. Umso wichtiger ist es, die vorhandene Energie möglichst effizient zu nutzen. Vor allem bei niedrigen Bildwiederholraten, wie sie beim Always-On-Display vorkommen, verspricht LTPO3 klare Vorteile. Die Umstellung ist technisch jedoch anspruchsvoll. Da Oxid-Transistoren zwar sparsamer, aber langsamer reagieren, muss Apple genau abwägen, wie viele der schnellen Transistoren ersetzt werden können, ohne die Benutzererfahrung zu beeinträchtigen.

Samsung und LG gelten als mögliche Zulieferer für die neue Displaygeneration. Eine endgültige Entscheidung seitens Apple soll bis zum dritten Quartal 2025 fallen. Das würde den Zulieferern rund zwei Jahre Zeit geben, sich auf die neue Technik vorzubereiten.