Wie Axios berichtet, hat TikTok in den USA eine weitere Gnadenfrist erhalten. So hat US-Präsident Donald Trump ein Verbot der Social-Media-App um weitere 90 Tage verlängert. Alles begann damit, dass US-Gesetzgeber wegen der nationalen Sicherheit Alarm schlugen.

Ausnahmeregelung wird verlängert

TikTok gehört zu der Sorte von ausländischen Apps, die Trump als Risiko für die nationale Sicherheit der Vereinigten Staaten ansieht. So befürchtet er Propaganda-Kampagnen, von denen die Kommunistische Partei Chinas profitiere. Ebenso bestände der Verdacht, dass die App Daten von US-Bürgern sammelt und an die chinesische Regierung überträgt. Ein Verkauf der US-Aktivitäten von TikTok an ein amerikanisches Unternehmen könnte das Verbot abwenden. Ein Verkauf kam bislang jedoch nicht zustande.

Direkt nach Inkrafttreten des entsprechenden Gesetzes wurde TikTok am 19. Januar zwar offiziell verboten, allerdings durch mehrere Fristverlängerungen zwecks Klärung (sprich Verkauf) weiter geduldet. Die aktuelle Frist wäre am 19. Juni ausgelaufen. Nun verlängert die US-Regierung die Frist um weitere 90 Tage. Das weiße Haus begründet diesen Schritt mit laufenden Gesprächen mit der chinesischen Seite. Doch die Verhandlungen verlaufen zäh. China müsste einem Verkauf zustimmen, zeigt jedoch hierfür wenig Bereitschaft.

Die Liste der potenziellen Käufer sieht aus wie ein Varieté aus dem Bereich Technik und Finanzen. Oracle, Microsoft, Amazon und Perplexity haben bereits Interesse bekundet. Außerdem gab es einige überraschende Einzelkämpfer, darunter der YouTuber und Unternehmer MrBeast, Kevin O’Leary von Shark Tank, der Employer.com-Gründer Jesse Tinsley und der Milliardär Frank McCourt.