Apple stattet das iPad regelmäßig mit neuen Funktionen aus, die es vielseitiger und leistungsfähiger machen. Mit iPadOS 26 geht das iPad dank einer neuen Fenstersteuerung erneut einen Schritt in Richtung Mac. Dabei stellt sich die Frage, ob das iPad langfristig den Mac womöglich ersetzen könnte. Die Antwort darauf liefert Apples Software-Chef Craig Federighi in einem Interview mit MacStories. Und sie fällt deutlich aus. Für Apple ist es wichtig, dass das iPad und der Mac unterschiedliche Ziele verfolgen. Statt beide Welten zu vermischen, setzt man auf durchdachte Konzepte, die den Charakter jeder Plattform bewahren sollen.

Multitasking auf dem iPad

Um das iPad von dem Mac abzugrenzen, widmet sich Federighi einigen Funktionen des iPad, die speziell für das Tablet entwickelt wurden. Die Entwicklung der Multitasking-Funktionen auf dem iPad sei beispielsweise über Jahre gewachsen, so Federighi. Er nutzt das Gerät nach eigener Aussage täglich und betont, wie viele Tests und Anpassungen nötig waren, um dem iPad gerecht zu werden. Ziel war es stets, dass Nutzer nicht über komplexe App-Verwaltung nachdenken müssen. Funktionen wie Slide Over und Split View waren ein erster Schritt. Sie waren bewusst simpel gehalten, um die Interaktivität und Einfachheit des iPads zu erhalten.

Was das iPad im Kern ausmacht, ist für Federighi klar: Touch steht im Mittelpunkt. Genau deshalb sei es so wichtig gewesen, eine eigenständige Nutzererfahrung zu schaffen. Erst im Jahr 2022, mit dem fortgeschritteneren Stage Manager, war aus Apples Sicht der richtige Moment gekommen, mehr Kontrolle für erfahrene Nutzer zu ermöglichen. Gleichzeitig war Apple bewusst, dass zu frühe Annäherungen an den Mac-Stil Entwickler dazu verleiten könnten, Bedienlogik hinter Menüs zu verstecken. Stattdessen hat Apple die Einfachheit als Designprinzip gefördert.

Mehr Möglichkeiten durch iPadOS 26

Mit iPadOS 26 geht Apple auf die unterschiedlichen Erwartungen seiner Nutzer ein. Die einen bevorzugen das einfache, fokussierte Nutzungserlebnis eines Einzel-Fensters. Andere wünschen sich mehr Möglichkeiten, Fensterverwaltung und Flexibilität. Apple versucht nun, beiden Gruppen gerecht zu werden. Für Federighi war klar, dass man sich hier nicht einfach beim Mac bedienen darf, nur weil es vertraut wirkt. Vielmehr müsse man überlegen, wie sich Fenster und Multitasking anfühlen würden, wenn der Mac nie existiert hätte.

Nutzer können in iPadOS 26 die App-Fenster schließen, minimieren, anpassen oder als Kacheln anordnen. Die Fenster­anordnung ist speziell für die Besonderheiten des iPad entwickelt worden und lässt Nutzer ihre Fenster durch einfaches Streichen anordnen. Wenn man einmal die Größe von Apps geändert hat und sie wieder aufmacht, öffnen sie sich in genau derselben Größe und Position wie zuvor.

Das vollständige Interview bei MacStories mit Federighi geht noch weiter ins Detail und ist auf jeden Fall lesenswert.