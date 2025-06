Beim 2026er iPhone-Upgrade bleibt vieles wie gewohnt, und doch ändert sich Entscheidendes. Laut aktuellen Informationen aus China sollen die Pro-Modelle des iPhone 18 erneut mit 6,3 und 6,9 Zoll großen Displays erscheinen. Damit behalten sie die Größen der aktuellen iPhone 16 Pro Modelle bei. Was sich allerdings deutlich ändert, ist das Display-Design.

Face ID unter dem Display

Wie der chinesische Leaker Digital Chat Station berichtet, wird Apple zwar die Display-Größen beibehalten, aber gleichzeitig große Veränderungen an den Displays vornehmen. Laut dem Leaker testet das Unternehmen derzeit eine neue Methode, um Face ID unter dem Display zu verstecken. Sollte alles nach Plan verlaufen, könnten somit nächstes Jahr die Pro-Modelle auf die bekannte Dynamic Island verzichten.

Die Face ID Komponenten unter dem Display zu positionieren, ist eine der schwierigsten Design-Herausforderungen. Face ID schießt nicht einfach nur ein Selfie. Es projiziert Tausende von unsichtbaren Punkten auf das Gesicht, um eine detaillierte 3D-Abbildung zu erfassen, und dafür ist Infrarotlicht erforderlich. Das Problem dabei ist, dass OLED-Displays Infrarotsignale nicht gut durchlassen. Somit muss Apple nicht nur die Sensoren, sondern auch das Display selbst überarbeiten, um sicherzustellen, dass genügend Infrarotlicht durchgelassen wird.

Während das Face ID Modul unter dem Display positioniert wird, soll die Frontkamera in einem kleinen Lochausschnitt unterkommen, der HIAA genannt wird. Dies steht für Hole-in-Active-Area, eine von Samsung entwickelte Display-Technologie. Dabei wird mithilfe von Laser-Mikrobohrungen ein winziges Loch direkt in die Pixel des Displays gebohrt, sodass es weniger Platz einnimmt.

Weitere Neuerungen

Auch für die Hauptkamera werden spannende Neuerungen erwartet. Die aktuellen iPhone Pro Modelle verwenden eine feste Blende von ƒ/1,78. Das iPhone 18 Pro könnte hingegen eine variable Blende erhalten. Das bedeutet eine erhebliche Verbesserung bei Aufnahmen mit schlechten Lichtverhältnissen, bei denen die Bilder ansonsten oft verrauscht oder detailarm werden. Eine variable Blende kann den Lichteinfall in dunkleren Umgebungen erhöhen, was zu klareren und helleren Bildern führt. In hellen Umgebungen hingegen kann durch das Verkleinern der Blende die Schärfentiefe erhöht werden.

Leistungstechnisch soll das iPhone 18 Pro von 12 GB Arbeitsspeicher profitieren. Das wäre ein spürbarer Sprung gegenüber den 8 GB der aktuellen Modelle. Davon dürften besonders KI-Funktionen und Multitasking profitieren. Hinzu kommt ein neues 5G-Modem mit besserer Geschwindigkeit und Energieeffizienz. Im Mittelpunkt steht aber der neue A20 Pro Chip. Gefertigt im modernen 2-Nanometer-Verfahren, soll er bis zu 15 Prozent schneller arbeiten und dabei rund 30 Prozent sparsamer sein als sein Vorgänger.

Unterm Strich bleibt das iPhone 18 Pro in seiner Form vertraut, bekommt aber ein deutlich moderneres Innenleben und ein aufgeräumtes Display-Design.