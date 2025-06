Erst vor Kurzem haben wir euch auf einen neuen Kurzfilm aufmerksam gemacht, den Apple im Rahmen seiner „Shot on iPhone“-Kampagne veröffentlicht hat. Nun hat die Kampagne eine Auszeichnung beim Cannes Lions International Festival of Creativity 2025 erhalten.

Apples „Shot on iPhone“-Kampagne wird 10 und gewinnt Auszeichnung

10 Jahr ist es mittlerweile her, dass Apple seine „Shot on iPhone“-Kampagne Anfang 2025 gestartet hat, um die Kamerafunktionen des iPhone 6 zu bewerben. Seitdem haben wir zahlreiche Fotos und Videos erlebt, die im Rahmen der Kampagne entstanden sind. Dabei setzt Apple nicht nur auf eigene Fotos und Video, sondern zeigt auch entsprechende Inhalte von Nutzern. So präsentierte Apple in der Vergangenheit unter anderem echte Fotos von iPhone-Nutzern auf Plakatwänden.

Nun hat Apple eine Auszeichnung für seine „Shot on iPhone“-Kampagne erhalten. Genau genommen, wurde die Werbekampagne, die gemeinsam mit der Werbeagentur TBWA\Media Arts Lab entwickelt wurde, beim Cannes Lions International Festival of Creativity 2025 mit einem Grand Prix für kreative Effektivität ausgezeichnet.

Der Creative Effectiveness Award würdigt die „messbare Wirkung kreativer Arbeit“ und die Kampagne „Shot on iPhone“ trägt seit 10 Jahren dazu bei, die iPhone-Verkäufe anzukurbeln.

Andrea Diquez, Global CEO von GUT und Jurypräsidentin, kommentierte den Grand Prix wie folgt: „‚Shot on iPhone wurde mit dem Grand Prix für seine bahnbrechende Fähigkeit ausgezeichnet, Kreativität zu demokratisieren und alltägliche Momente in Kunst zu verwandeln. Die Kampagne war ein Meisterwerk, das nutzergenerierte Inhalte aufwertete und eine langfristige Plattform mit beeindruckender Umsetzung schuf. Wenn sich ein Kunde für eine langfristige Plattform entscheidet, die auf hochkreativen Arbeiten basiert, die weltweit und lokal Anklang finden, ist das magisch – diese einzigartige Kombination macht sie zu einer der höchsten Auszeichnungen der Branche.“