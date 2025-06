Für den Film „F1 The Movie“ hat Apple nicht nur mit großen Namen aus Hollywood kooperiert, sondern auch seine eigenen Ingenieure auf die Rennstrecke gebracht. Ziel war es, echte Rennaufnahmen direkt aus dem Cockpit in Kino-Qualität zu liefern. Doch in einem F1-Wagen ist kaum Platz, und klassische Filmkameras sind viel zu groß, schwer und empfindlich. Die Lösung war eine Spezialkamera mit Komponenten aus dem iPhone 15 Pro.

iPhone-Technik in der Formel 1

Das neue Kamerasystem wurde von Grund auf so konstruiert, dass es exakt in die Vorrichtung passt, in der sonst die regulären Onboard Kameras für TV-Übertragungen sitzen. Wichtig war dabei nicht nur die Größe, sondern auch das Gewicht. Nur so konnte die Kamera den strengen Vorgaben der Formel 1 entsprechen. Gleichzeitig musste sie Hitze, Erschütterungen und hohen Geschwindigkeiten standhalten.

Wie WIRED berichtet, arbeitet in der Kamera ein 48 Megapixel Sensor, wie er auch im iPhone 15 Pro zu finden ist. Dazu kommt ein A17 Pro Chip, der für die Bildverarbeitung zuständig ist. Gedreht wurde im ProRes Log Format, das später in der Nachbearbeitung deutlich mehr Spielraum bei Farbkorrektur und Kontrasten bietet. Ein weiteres Highlight ist der eingebaute ND-Filter, der bei wechselndem Tageslicht auf der Strecke für die richtige Belichtung sorgt.

Die Kamera lief mit einer speziell entwickelten Version von iOS. Apple nutzte die Erfahrungen aus dem F1-Projekt direkt für neue Funktionen des iPhone 15 Pro, etwa Log Encoding oder die Anbindung an professionelle Farbworkflows wie ACES.

Hot-Lap-Video auf Apple Vision Pro

Rund um den Kinostart am 27. Juni legt Apple auch im Marketing einen Gang zu. Nachdem wir beim vergangenen Kanada Grand Prix regelmäßig Einspieler von „F1 The Movie“ sehen konnten, geht es auf der Vision Pro jetzt mit einem neuen immersiven Erlebnis weiter. So zeigt Apple mit dem Video „Hot Lap“ Brad Pitt bei einer Testfahrt, aufgenommen in 180 Grad und 8K

Apple baut nach und nach eine kostenlose Bibliothek mit immersiven Inhalten für Vision Pro auf, die inzwischen Serien wie „Prehistoric Planet Immersive“ und „Alicia Keys’ Rehearsal Room“ umfasst. Auf all diese Inhalte kann über die Apple TV App auf Vision Pro zugegriffen werden.