Knapp zwei Wochen ist es mittlerweile her, dass Apple einen Ausblick auf iOS 26 gegeben und eine erste Beta für Entwickler veröffentlicht hat. Während die großen Neuerungen direkt bekannt werden, zeigen sich nach und nach weitere neue Funktionen. So versteckt sich in der Beta 1 zu iOS 26 ein neuer Klingelton.

iOS 26 Beta 1: Hinweise auf eine neuen Klingelton – so klingt er

iOS der iSO 26 Beta 1 versteckt sich ein neuer Kingelton. Dieder ist eine alternative Version des bestehenden Klingeltons „Reflection“, der seit der Veröffentlichung des iPhone X im Jahr 2017 der Standardklingelton ist. Der neue Klingelten wurde im Code der ersten Entwickler-Beta von iOS 26 entdeckt, bleibt aber verborgen, sodass er derzeit nicht in der Liste der verfügbaren Klingeltöne zu finden ist.

Zum aktuellen Zeitpunkt ist nicht klar, ob Apple den neuen Klingelton im Laufe der Beta-Phase veröffentlichen wird. Denkbar ist auch, dass Apple die neuen Klingelton hinauszögert und erst mit der Ankündigung der iPhone 17 Modelle freigibt. Wie der neue Klingelton klingt, hört ihr im eingebundenen X-Beitrag.

Found new Refrection ringtone from iOS26 Beta1 ipsw maybe this is experimentaly added. because macOS 26 doesnt included. pic.twitter.com/7t9vfNtRZ1 — はやと (@8810cfw) June 18, 2025

Thematisch passend hatten wir euch kürzlich darauf aufmerksam gemacht, dass es mit iOS 26 einfacher denn je sein wird, eine Audiodatei als Klingelton auszuwählen.