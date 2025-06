In Apples neusten Werbespot wird der Bahnsteig zur Bühne für einige der größten Namen der Spielewelt. SpongeBob, Sonic, Pac-Man und weitere Kultfiguren versuchen in letzter Sekunde, noch auf einen abfahrenden Zug aufzuspringen. Die Botschaft dahinter ist klar: Wer Apple Arcade nutzt, hat seine Lieblingsspiele immer dabei.

Spielspaß zum Mitnehmen

„Nimm Hunderte Spiele mit“ lautet das Motto des neuen Spots. Die gezeigten Figuren sind nicht durch Zufall dabei, sie spielen in Apple Arcade selbst eine Rolle. SpongeBob ist im Spiel „SpongeBob: Patty Pursuit“ unterwegs, Sonic rast in „Sonic Dream Team“ durch bunte Welten, und Pac-Man tritt in „PAC-MAN Party Royale“ an.

Apple Arcade ist ein Spiele-Abo für iPhone, iPad, Mac, Apple TV und Apple Vision Pro. Wer den Dienst für 6,99 Euro pro Monat abonniert, bekommt Zugriff auf eine stetig wachsende Auswahl an Spielen, ganz ohne Werbung oder In-App-Käufe. Ob für zwischendurch oder längere Sessions, das Angebot ist vielseitig und reicht von klassischen Jump’n’Runs bis zu komplexeren Strategiespielen. Hier der neue Spot:

Einige Spiele im aktuellen Apple Arcade Katalog zeigen besonders gut, wie vielfältig das Angebot inzwischen geworden ist. So sorgt das herrlich absurde „What The Car?“ mit laufenden Autos und unerwarteten Strecken für überraschenden Spielspaß. Ganz anders, aber nicht weniger unterhaltsam, ist „Sneaky Sasquatch“. Hier streift man als liebenswert-chaotischer Bigfoot durch einen Campingplatz, klaut Sandwiches und stolpert in charmante Mini-Abenteuer. Ruhiger geht es in „Disney SpellStruck“ zu, das bekannte Disney-Figuren mit einem Wortspiel-Konzept verbindet. Wer es lieber reduziert und strategisch mag, findet in „Finity“ ein Puzzle-Spiel, das mit klarer Optik und klugem Design überzeugt.