Vor wenigen Tagen gab Meta bekannt, dass WhatsApp Werbung einführen wird. Damit würden erstmals Werbemaßnahmen innerhalb des Messengers erfolgen. Nutzer in Deutschland – bzw. generell in der Europäischen Union – bleiben von der In-App-Werbung vorerst verschont.

WhatsApp: Werbung kommt frühestens 2026 in Deutschland

WhatsApp hat drei Möglichkeiten angekündigt, mit dem der Aktuelles-Tab im Messenger, in dem Kanäle und Statusmeldungen angezeigt werden, angereichert werden soll. Nutzer können zukünftig ihren Lieblingskanal unterstützen, indem exklusive Inhalte gegen eine monatliche Gebühr abonniert werden können. Mit „beworbenen Kanälen“ möchte euch WhatsApp helfen, neue und für euch interessante Kanäle zu entdecken. Zum ersten Mal haben Admins hiermit die Möglichkeit, die Sichtbarkeit ihres Kanals zu erhöhen. Die dritte Maßnahme gibt es im Status. Findet neue Unternehmen und tauscht ganz einfach mit ihnen Nachrichten über Produkte oder Dienstleistungen aus, die sie in ihrem Status bewerben werden.

Schon bei der Ankündigung gab WhatsApp zu verstehen, dass die Neuerung unter Wartung der Privatsphäre eingeführt werden.

Das neue Werbemodell soll in den kommenden Monaten eingeführt werden. Die irische Datenschutzkommission, die für die Durchsetzung der DSGVO der EU gegenüber Meta zuständig ist, erklärte gegenüber Politico, sie sei von WhatsApp darüber informiert worden, dass das Werbemodell des Unternehmens in der EU erst im Jahr 2026 eingeführt werde. So sagte Kommissar Des Hogan, dass. Man sich mit WhatsApp austauschen werden, um offene Fragen zu besprechen. Er fügte hinzu, dass das Werbemodell mit anderen Datenschutzbehörden besprochen werde, damit man etwaige Bedenken, die die EU hat, berücksichtigt werden können.