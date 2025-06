Glaubt man den Informationen von Mark Gurman von Bloomberg, so diskutieren Apple Führungskräfte über die Möglichkeit, ein Übernahmeangebot für Perplexity AI anzugeben. Bei Perplexity AI handelt es sich um ein KI-Startup, das sich als KI-gestützte Suchmaschine positioniert hat.

Apple denkt offenbar über den Kauf von Perplexity AI nach

Bloomberg berichtet dass Apple über die Übernahe von Perplexity AI nachdenkt, um den Bedarf an mehr KI-Experten und -Technologie zu decken. Gurman beruft sich auf mit der Materie vertraute Personen und berichtet, dass Adrian Perica, Leiter für Fusionen und Übernahmen des Unternehmens, die Idee zur Übernahme von Perplexity AI mit Apple Senior Vice President Eddy Cue und führenden KI-Entscheidungsträgern erörtert hat. Die Gespräche sollen sich allerdings noch in einem frühen Stadium und werden möglicherweise nicht zu einem Angebot führen.

Die Übernahme von Perplexity AI wurde Apple zweifelsfrei dabei helfen, sein KI-Know-How zu steigern und eine KI-basierte Suchmaschine zu entwickeln. Ob Apple allerdings tatsächlich ein Angebot für Perplexity abgibt, dürfte vom Ausgang des laufenden Kartellverfahrens gegen Google abhängen. Apples Vereinbarung mit Google sieht vor, dass Google die Standardsuchmaschine auf Apple-Geräten ist. Dies bringt dem Unternehmen aus Cupertino jährlich rund 20 Milliarden Dollar ein. Je nach Urteil könnte der Deal zwischen Apple und Google für nichtig erklärt werden.

Perplexity schloss kürzlich eine Investitionsrunde ab, die das Unternehmen mit 14 Milliarden Dollar bewertete. Ein Deal in dieser Größenordnung wäre die größte Übernahme in der Geschichte von Apple. Die bisher größte Übernahme des Unternehmens ist die Übernahme von Beats für 3 Milliarden Dollar im Jahr 2014. Anfang dieses Jahres versuchte bereis Meta Perplexity AI zu übernehmen. Nachdem Meta keine Einigung mit Perplexity AI erzielen konnte, kaufte das Unternehmen einen 49-prozentigen Anteil an Scale AI für 14,3 Milliarden Dollar.