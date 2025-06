Während die Farben bei den iPhone Pro-Modellen für gewöhnlich etwas klassischer sind, geht Apple bei den Non-Pro-Modellen farbenfroher zur Sache. Neuesten Gerüchten zur Folge solle das iPhone 17 Basismodell unter anderem in den neuen Farben Lila und Grüne zur Verfügung stehen.

iPhone 17: Non-Pro-Modell soll in den neuen Farben Lila und Grün erscheinen

Apple testete die neuen Farboptionen Lila und Grüne für das iPhone 17 Basis-Modell, so geht es aus den Informationen des Leakers Majin Bu hervor. In einem aktuellen Blogbeitrag gab Bu zu Protokoll, dass möglicherweise nur eine der beiden neuen Farben in die endgültige Auswahl gelangt, wobei Lila die wahrscheinlichere Wahl sei.

Das aktuelle iPhone 16 ist in den Farben Ultramarin, Blaugrün, Pink, Weiß und Schwarz erhältlich.

Wir gehen davon aus, dass Apple die Farbauswahl bei den diesjährigen iPhone 17 Modellen anpassen wird. Ob es nun Grün, Lila oder eine andere Farben wird, bleibt abzuwarten. Majin Bu hat in der Vergangenheit ein durchwachsene Bilanz bei Apple Gerüchten. Mal lag der Leaker goldrichtig und mal komplett daneben. Anfang September werden wir wissen, wohin die Reise bei den iPhone 17 Modellen geht.