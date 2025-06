Spotify bereitet offenbar den Start eines Features vor, auf das viele Nutzer seit Jahren warten. In der aktuellen Version der App für iOS und Desktop finden sich Hinweise auf einen neuen Streaming-Modus mit verlustfreier Audioqualität. Dabei geht es um Musik mit bis zu 24 Bit und 44,1 kHz, die nicht nur gestreamt, sondern auch offline gespeichert werden kann.

Der X-Nutzer @spicetifyapp hat sich die neueste Spotify-Version genauer unter die Lupe genommen und bei der Gelegenheit gleich an mehreren Stellen die Erwähnung der neuen „Lossless“-Option gefunden. Er schreibt:

Lossless (Pigeon) wird in der Seitenleiste „Mit dem Gerät verbinden“ und unter dem Interpreten in der NPB (Now Playing Bar) erwähnt. Lossless wird mit bis zu 24 Bit/44,1 kHz (FLAC + Widevine) verfügbar sein. Lossless wird auf Spotify Connect und im Web Player verfügbar sein (laut dem Code, den ich gesehen habe).

Spotify 1.2.66 mentions lossless in more parts of UI 👇#NewSpotify #SpotifyLossless #Spotify

Lossless (pigeon) is mentioned in „Connect to the device“ sidebar & under the artist in NPB (Now Playing Bar)

Lossless will be available up to 24-bit/44.1KHz (FLAC + Widevine).

Lossless… pic.twitter.com/QYbqg1ZKN3

— spicetify (@spicetifyapp) June 19, 2025