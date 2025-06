Amazon hat kürzlich den Prime Day 2025 angekündigt und im Vorfeld bereits die ein oder andere Aktion aufgelegt. Prime-Mitglieder erhalten 3 Gratis-Monate Audible und 4 Gratis-Monate Amazon Music Unlimited. Zudem könnt ihr euch im Vorfeld die Amazon VISA Kreditkarte sichern und 10 Euro Startguthaben einsacken. Natürlich können sich alle Amazon-Kunden – und nicht nur Prime-Mitglieder – die VISA-Kreditkarte mit den entsprechenden Vorteilen sichern.

Amazon VISA Kreditkarte: 10 Euro Startguthaben, 0 Euro Jahresgebühr, Cashback und mehr

Amazon bietet in Kooperation mit VISA die sogenannte Amazon VISA Kreditkarte an. Die Vorteile können sich in jedem Fall sehen lassen:

10 Euro Startgutschrift: Gutschrift erfolgt auf die erste Kartenabrechnung

Keine Jahresgebühr: Gilt für jeden – egal, ob Prime-Mitglied oder nicht

1% zurück bei Amazon.de: Du erhältst 1 Amazon Punkt für jeden vollen Euro Umsatz

0,5% zurück auf alle anderen Umsätze: Überall, wo Visa akzeptiert wird

Prime-Vorteil: An ausgewählten Angebotstagen erhalten Prime-Mitglieder 2% zurück bei Amazon (z.B. beim Prime Day 2025)

Flexible Rückzahlung: Wähle jederzeit zwischen Vollzahlung und flexibler Teilzahlung

Kein neues Girokonto nötig: Automatische Abbuchung vom bestehenden Konto

In nur wenigen Schritten gelangt ihr zur Amazon VISA Kreditkarte