Eine neue Verordnung der EU ist in Kraft gesehen und diese sieht es vor, dass Hersteller von Smartphones und Tablets sogenannte Energieinformationen zu ihren Produkten veröffentlicht. Apple kommt den neuen Anforderungen nach und hat seine Webseite mit den entsprechenden Informationen ergänzt. Doch nicht nur auf der Apple Webseite müssen die Informationen zu finden sein, Apple ist außerdem verpflichtet, eine gedruckte Version des Labels den verkauften Geräten hinzuzufügen.

Apple veröffentlicht Energieinformationen für iPhone- und iPad-Modelle

Ab sofort findet ihr auf der iPhone- und iPad-Produktseite auf der Apple Webseite Energieinformationen zu den jeweiligen Produkten. Das Label bewertet die Energieeffizienz eines iPhone- oder iPad-Modells anhand der EU-Testparameter von A bis G. Apple erklärte jedoch, dass bestimmte Aspekte der von der Europäischen Kommission festgelegten Testmethoden mehrdeutig sind. Bis zur Standardisierung der Tests halte sich Apple bei der Bewertung zurückhaltend, so der Hersteller aus Cupertino.

In einem 44-seitigen Dokument, in dem die Testmethodik für die Etiketten detailliert beschrieben wird, erklärte Apple, dass seine aktuellen iPhone-Modelle für die höchste Energieeffizienzklasse A qualifiziert sind, das Unternehmen diese Werte jedoch aus Vorsichtsgründen freiwillig auf B herabgestuft hat. So schreibt der Hersteller

Als zusätzliche Vorsichtsmaßnahme ging Apple noch einen Schritt weiter und stufte einige seiner Bewertungen herab, um Unklarheiten und Abweichungen in den Testmethoden zu berücksichtigen. Beispielsweise qualifizierten sich die Energieeffizienzindex-Werte der iPhone-Modelle, die im Juni 2025 auf dem EU-Markt waren, alle für die höchste Note „A“. Apple entschied sich jedoch, die Bewertungen freiwillig auf die Note „B“ herabzustufen, um die Wahrscheinlichkeit zu minimieren, dass ein unabhängiger Prüfer, der die Vorschriften anders interpretiert, eine niedrigere Note erhält. Aus demselben Grund haben wir auch die Bewertungen für die Zuverlässigkeitsklasse „Wiederholter freier Fall“ herabgestuft.

Aus dem Etikett gehen nicht nur Energieinformationen hervor, es enthält außerdem Angaben zur Akkulaufzeit eines bestimmten iPhone- oder iPad-Modells pro Ladezyklus, zur Reparaturfähigkeit, zur Stoßfestigkeit, zur Schutzart gegen Wasser und Staub sowie zur zulässigen Anzahl vollständiger Ladezyklen.