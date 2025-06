Apple könnte beim kommenden iPhone 17 Pro auf ein neues Kühlsystem setzen. Ein aktueller Leak zeigt eine Kupferplatte, die Teil einer sogenannten „Vapor Chamber“ sein soll. Veröffentlicht wurde das Bild vom Leaker Majin Bu, der bereits in der Vergangenheit teils zutreffende Informationen geliefert hat.

Neue Kühlungstechnologie für das iPhone 17 Pro

Die Vapor-Chamber-Kühlung ist in der Android-Welt bereits im Einsatz. Geräte wie das Samsung Galaxy S25 Ultra setzen schon auf diese Technik, um Hitze effizienter abzuleiten. Apple hingegen nutzt bislang Graphitplatten, die zwar ihren Zweck erfüllen, aber bei starker Belastung schneller an ihre Grenzen kommen.

Das neue Kühl­system verwendet eine kleine Menge Flüs­sig­keit, die bei Wärmeentwicklung verdampft. Der entstehende Dampf bewegt sich dann zu einem kühleren Bereich der Kammer, wo er kondensiert und dabei die aufgenommene Wärme abgibt. Dieses System soll die von Majin Bu gezeigte Wärmeplatte mit einer Kupferoberfläche nutzen.

Besonders bei grafikintensiven Aufgaben wie Spielen oder Videobearbeitung bringt das spürbare Vorteile. So wird das Kühlsystem das iPhone 17 Pro in Kombination mit dem A19 Pro Chip auch über längere Zeiträume hinweg zu Höchstleistungen treiben können. Denn das verbesserte Wärmemanagement soll die thermische Drosselung verhindern bzw. deutlich später notwendig machen. Eine bessere Kühlung wäre also nicht nur ein Bonus, sondern Voraussetzung, um das volle Potenzial auszuschöpfen.

Ob das geleakte Bauteil tatsächlich ins iPhone 17 Pro gehört, bleibt offen. Majin Bu lag in der Vergangenheit sowohl richtig als auch daneben. So stimmte beispielsweise seine Prognose zur Menüleiste im neuen iPadOS 26, während sich die Vorhersage zum Stage Manager auf dem iPhone nicht bewahrheitete. Klarheit dürfte es im September geben. Dann wird Apple die nächste iPhone-Generation vorstellen.