Auf die klassischen Amazon Blitzangebote haben wir euch bereits im Laufe des Tages aufmerksam gemacht. Dabei ist uns ein Angebot besonders insbesondere ins Auge gesprungen. Ihr könnt das AirTags 4er Pack für insgesamt nur 93 Euro sich. Dies entspricht einem Einzelpreis von nur 23,25 Euro.

AirTags im 4er Pack nur 93 Euro

Seit der Einführung der Apple AirTags erfreut sich der Smart Trecker großer Beliebtheit und auch wir haben bereits das ein oder andere Exemplar angeschafft. Dabei sind die Möglichkeiten des kleinen Trackers vielfältig: Wir nutzen diesen am Schlüsselbund, am Rücksack und auch am Fahrrad haben wir einen AirTag platziert. Heute erhaltet ihr die AirTags zum Tiefpreis. Für das 4er Pack werden nur 93 Euro fällig.

Apple selbst verkauft den AirTag im 1er Pack für 39 Euro. Entscheidet ihr euch für das 4er Pack bei Apple, so werden 129 Euro im Apple Online Store fällig (Dies entspricht einem Einzelpreis von 32,25 Euro). Bei Amazon erhaltet ihr das 4er Pack noch einmal deutlich günstiger. Für dieses zahlt ihr aktuell nur 93,00 Euro. Dies wiederum entspricht einem Einzelpreis von 23,25 Euro.

Bei einem rechnerischen Einzelpreis von nur 22,25 Euro kann man in unseren Augen nicht viel falsch machen. So kann man in die Welt der AirTags einsteigen oder sein bisheriges Portfolio bequem erweitern. Wie lange der Angebotspreis gilt, ist nicht bekannt. Solltet ihr ernsthaftes Interesse haben, greift am Besten direkt zu.