Mittlerweile ist Anker SOLIX mit Solarbank 3 Pro (hier unser Test) bei der dritten Balkonkraftwerk-mit-Speicher-Generation angekommen. Während die erste Generation im Nachhinein betrachtet, noch reichlich Luft nach oben bot, ist der Hersteller mit dem Funktionsumfang der zweiten Generation so richtig durchgestartet. Die kürzlich auf den Markt gekommene Anker SOLIX Solarbank 3 Pro wurde noch einmal punktuell verbessert. Doch muss es immer das neueste Modell sein?

Klar, wenn man komplett neu in das Thema einsteigt, denkt man sicherlich über das neueste Modell nach. Allerdings gehört Solarbank 2 (hier unser Test) noch längst nicht zum alten Eisen. Wenn uns ein Nachbar oder Bekannter fragen würde, ob er Solarbank 2 oder Solarbank 3 kaufen soll, können wir zweifelsfrei auch die zweite Generation nach wie vor uneingeschränkt weiterempfehlen – insbesondere, weil man dieses Modell derzeit zum deutlich reduzierten Preis kaufen kann. So amortisiert sich ein Balkonkraftwerk noch einmal etwas schneller. Die Tatsache, dass die Preise für Akkus in den letzten Jahren deutlich attraktiver geworden sind, trägt natürlich dazu bei. An dieser Stelle sei erwähnt, dass man niemals den theoretischen Werten der Hersteller blind vertrauen sollte. Die Berechnungen, wann sich ein Balkonkraftwerk bzw. ein Balkonkraftwerk mit Akku rechnet, basieren meist auf theoretischen Werten und stellen Idealbedingungen nach. Nichtsdestotrotz geben sie einen Anhalt.

Anker SOLIX: Lohnt sich ein Balkonkraftwerk mit Speicher unterm Strich wirklich?

Entscheidend ist in unseren Augen ist bei der Berechnung, ob ihr ein Smart Meter nutzt oder eben nicht. Ohne Smart Meter im Stromkasten gebt ihr eure manuelle Grundlast manuell ein. So gibt das Balkonkraftwerk beispielsweise dauert 150 Watt in euer Stromnetz ab. Nutzt ihr ein Smart Meter, so wird der tatsächliche Stromverbrauch dynamisch gedeckt. Dies gilt natürlich nur bis zur gesetzlichen Grenze von 800W.

Das Nutzerverhalten ist natürlich ebenso entscheidend und wir haben festgestellt, dass wir unser Verhalten in den letzten Jahren deutlich angepasst haben, um die Effizienz zu optimieren. Vereinfach ausgedrückt, solltet ihr dann Strom benutzen, wenn die Sonne scheint. Warum sollte die Waschmaschine morgens laufen, wenn kein Strom produziert wird? In den Wintermonaten wird natürlich deutlich weniger Solarstrom produziert als im Sommer. Wir haben festgestellt, dass in unserem Szenario die Monate März bis Oktober besonders gut waren. In den restlichen Monaten stand deutlich weniger Solarstrom zur Verfügung. Um auch im Winter einen möglichst höhen Ertrag zu haben, empfiehlt es sich zum Beispiel vier statt zwei Solarpanele zu betreiben. So kann bei weniger Licht mehr Strom produziert und gespeichert werden. Gleichzeitig gilt natürlich auch für die Randzeiten in den frühen Morgenstunden und am späten Abend.

Gemeinsame Studie von EUPD Research und Anker SOLIX

Eine pauschale Aussage, ob sich ein Balkonkraftwerk lohnt oder eben nicht lohnt, hängt von vielen Faktoren ab und lässt sich nicht pauschal beantworten. Unter anderem richtet sich die Berechnung nach dem Anschaffungspreis, der Anzahl und Ausrichtung der Solarpanele, eurem Stromverbrauch etc. pp.

Um die Wirtschaftlichkeit von Balkonkraftwerken zumindest ein Stuck weit zu beleuchten, möchten wir auf eine gemeinsame Studie von EUPD Research und Anker SOLIX verweisen. Analysiert wurden Marktdaten, politische Rahmenbedingungen, sowie reale Verbrauchs- und Installationsmuster – ergänzt durch konkrete Berechnungsszenarien für drei typische Haushaltsprofile.

Wie populär Speicherlösungen sind, zeigt zunächst einmal die Tatsache, dass im Jahr 2024 rund 222.000 Batteriespeicher in Zusammenhang mit Plug-in-PV-Anlagen in Deutschland installiert wurden. Dies entspricht einem Zuwachs von 97 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Der überwiegende Teil dieser Systeme (rund 90 Prozent) wurde gemeinsam mit neuen PV-Anlagen verbaut und nicht nachgerüstet. Dies zeigt: Speicher sind nicht länger ein optionales Zubehör, sondern werden zunehmend als integraler Bestandteil von Balkon-Solaranlagen wahrgenommen. Parallel dazu ist auch die durchschnittliche Anlagengröße bei Plug-in-PV gestiegen – von 0,8 kWp im Jahr 2023 auf 0,91 kWp im Jahr 2024.

Anhand von drei Rechenbeispielen mit Haushalten von 1.000, 3.000 und 4.500 kWh Jahresverbrauch analysiert die Studie die Wirtschaftlichkeit unterschiedlicher Systemgrößen. Besonders überzeugend fällt dabei das Szenario für einen mittleren Haushalt aus: Ein System mit 2.000 Wp PV-Leistung und 2 kWh Batteriespeicher reduziert die Stromkosten um 64 Prozent und amortisiert sich damit in rund vier Jahren. Auch bei einem kleineren Setup (1.000 Wp PV + 1 kWh Speicher) und einem Ein-Personen-Haushalt mit 1.000 kWh Jahresverbrauch macht sich die Anlage in einem überschaubaren Zeitraum bezahlt. Hier kann der Strombezug um 45 Prozent gesenkt werden und die Amortisationsdauer liegt bei fünf Jahren.

Zur Validierung der Wirtschaftlichkeit hat Anker SOLIX eigene anonymisierte Nutzungsdaten ausgewertet. Die Auswertung basiert auf dem Zeitraum August 2024 bis März 2025 und bezieht sich auf mehrere tausend Solarbank-Nutzerhaushalte in Deutschland. Die Ergebnisse belegen:

Der durchschnittliche Eigenverbrauch erhöht sich mit Batteriespeicher um mehr als 50 Prozent.

Eine typische Konfiguration mit 4 Modulen und 3,2 kWh Speicher erzielt eine jährliche Einsparung von durchschnittlich 373 EUR.

Die durchschnittliche Amortisationszeit beträgt 5,4 Jahre.

