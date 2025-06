Im April verhängte die EU-Kommission ein Bußgeld in Höhe von 500 Millionen Euro gegen Apple wegen Verstöße gegen den Digital Markets Act (DMA). Derzeit prüft die Kommission, ob die geplanten Änderungen von Apple ausreichen, um den Vorgaben zu entsprechen. Wie die Financial Times berichtet, laufen hierfür bereits intensive Gespräche zwischen dem Unternehmen und der EU-Kommission.

Frist bis zum 26. Juni

Laut dem Urteil der EU-Kommission hatte Apple 60 Tage Zeit, um seine App-Store-Regeln an die Vorgaben des DMA anzupassen. Diese Frist läuft am 26. Juni ab. Zwar betonte die Kommission kürzlich, dass vorerst keine weiteren Sanktionen geplant seien, solange Gespräche stattfinden. Gleichzeitig machte sie jedoch klar, dass man notfalls zu weiteren Maßnahmen greifen werde.

Im Zentrum der Auseinandersetzung steht die Frage, inwieweit es Apple den Entwicklern ermöglicht, Nutzer auf alternative Bezahlmöglichkeiten hinzuweisen. Bislang dürfen Anbieter lediglich einen externen Link zu ihrer Webseite einbinden. Wer diesen Link nutzt und dort etwas kauft, muss eine Provision von 27 Prozent an Apple zahlen. Genau dieses „Anti-Steering“-Modell sieht die EU kritisch. Ein weiterer Streitpunkt ist die sogenannte Core Technology Fee. Dabei handelt es sich um eine Gebühr von 50 Cent pro App-Installation und Jahr, die Apple von großen EU-Entwicklern verlangt. Auch diese Regelung ist Teil der laufenden Gespräche.

Laut der Financial Times plant Apple nun, kurzfristig Änderungen anzukündigen, um den Anforderungen des DMA besser zu entsprechen. Welche Maßnahmen genau vorgesehen sind, ist noch nicht bekannt. Eine naheliegende Option wäre, dass Apple Entwicklern künftig erlaubt, auf externe Bezahlsysteme uneingeschränkt hinzuweisen, ohne hohe Gebühren zu verlangen. Ein solches Modell musste Apple in den USA bereits im Streit mit Epic Games umsetzen. Die EU-Kommission will Apples Neuerungen genau prüfen, bevor sie über mögliche weitere Maßnahmen entscheidet.