Wie heißt es so schön? Wenn es ums Geld geht, hört die Freundschaft auf. Nun hat Apple-Aktionär Eric Tucker vor einem kalifornischen Gericht eine Sammelklage gegen den Hersteller aus Cupertino eingereicht. Apple wird vorgeworfen, gegen das US-Wertpapiergesetz zu verstoßen. Apple CEO Tim Cook, der ehemalige Finanzchef Luca Maestri und der aktuelle Finanzchef Kevan Parekh werden in dem Fall, der noch von einem Richter bestätigt werden muss, ebenfalls als Angeklagte genannt.

Apple von Aktionär wegen verzögerter Siri-Funktionen verklagt

Um was geht es? In der Klage wird behauptet, dass Apple zur WWDC 2024 im Juni des letzten Jahres falsche Angaben zu der personalisierteren Version von Siri gemacht hat. Da Apple die Funktionen bis dato noch nicht eingeführt und diese offiziell bis 2026 verschoben hat, hätte sich dies negativ auf den Aktienkurs des Unternehmens ausgewirkt, was wiederum den Aktionären geschadet hätte.

In der Klage heißt es unter anderem

Ohne das Wissen der Investoren verfügte Apple zum Zeitpunkt der WWDC 2024 nicht über einen funktionsfähigen Prototyp dieser fortschrittlichen KI-basierten Siri-Funktionen und hatte keinen vernünftigen Grund zu der Annahme, dass das Unternehmen das beworbene Produkt innerhalb des iPhone 16-Produktzyklus liefern könnte, wenn überhaupt.

In der Klage wird ebenso erwähnt, dass Apple einen Werbespot mit der Schauspielerin Bella Ramsey zur personalisierten Siri auf YouTube entfernt hat.

Im März dieses Jahres musste Apple eingestehen, dass man die neuen Siri-Funktionen zu einem späteren Zeitpunkt einführen werden. In einem aktuellen Zeitpunkt nannte Apples Marketing-Chef 2026 als Termin für die Einführung. Derzeit gilt iOS 26.4, welches im Frühjahr 2026 erwartet wird, als wahrscheinlich.