Apple verfolgt schon lange das Ziel, ein iPhone ohne sichtbare Unterbrechungen auf der Vorderseite zu entwickeln. Nun verdichten sich die Hinweise, dass das lang ersehnte All-Screen-Design in den kommenden Jahren Realität werden könnte.

Apple plant Modell mit nahtlosem Glasdesign

Laut Mark Gurmans aktuellem „Power On“-Newsletter plant Apple für nächstes Jahr eine kleinere Dynamic Island für die iPhone 18 Generation. Im darauffolgenden Jahr soll dann ein grundlegend überarbeitetes Modell folgen, das zum 20. iPhone-Geburtstag ein echtes All-Screen-Design zeigen könnte.

Das Jubiläumsmodell soll das bieten, was Apples ehemaliger Designchef Jony Ive ursprünglich für das iPhone vorgesehen hatte. So hat sich Ive lange Zeit für ein iPhone eingesetzt, das „wie eine einzige Glasscheibe“ aussehen sollte. Dabei könnten alle Außenflächen des Geräts aus Glas bestehen und so ein nahtloses Erscheinungsbild bieten.

Es gibt unterschiedliche Einschätzungen, wie schnell Apple die Neuerungen umsetzen wird. Laut einem Bericht von The Information soll im iPhone 18 Pro bereits Face ID unter das Display integriert werden. Nur ein kleines Loch für die Frontkamera wäre dann noch sichtbar. Gurman geht dagegen davon aus, dass es im nächsten Jahr zwar eine kleinere, aber weiterhin sichtbare Dynamic Island geben wird. Gut möglich, dass beide Aussagen stimmen und Apple unterschiedliche Technologien je nach Modell verbaut.

Langfristig ist das Ziel aber klar erkennbar. 2027 dürfte das erste iPhone erscheinen, das komplett ohne sichtbare Kamera oder Sensoren auf der Vorderseite auskommt. Sowohl Face ID als auch die Selfie-Kamera sollen dann unsichtbar unter dem Display sitzen. Der Weg dahin war Schritt für Schritt geplant. 2017 ersetzte das iPhone X den Home Button durch Face ID und einen Notch. 2022 kam mit dem iPhone 14 Pro die Dynamic Island. Nun soll der nächste logische Schritt folgen. Apples Design wird ruhiger, klarer und konsequenter. Noch ist Geduld gefragt, doch die Richtung stimmt.