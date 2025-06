Apples Pläne für das iPhone 18 Pro nehmen langsam Gestalt an. Schon seit einiger Zeit kursieren Gerüchte über größere Veränderungen beim Frontdesign. Nun meldet sich der renommierte Display-Experte Ross Young nochmals zum Thema und gibt ein Update für Apples Fahrplan. Demnach wird das Unternehmen im Jahr 2026 erstmals Face ID unter dem Display platzieren. Die Dynamic Island wird dadurch aber nicht verschwinden.

Face ID unter dem Display

In einem neuen Beitrag erklärt Young auf X, dass einige iPhone-Modelle im Jahr 2026 mit einer neuen Face ID Technologie ausgestattet sein werden. Apple verlagert bestimmte Sensoren unter das Display und schafft dadurch mehr Platz auf dem Bildschirm. Wahrscheinlich betrifft das die Pro-Modelle, also das iPhone 18 Pro und Pro Max.

Technisch gesehen ist die Verlagerung von Face ID unter das Display eine anspruchsvolle Aufgabe für Apple. Face ID funktioniert nicht einfach wie eine normale Kamera. Stattdessen projiziert das System Tausende unsichtbarer Punkte auf das Gesicht, um daraus ein exaktes 3D-Modell zu erstellen. Dafür ist Infrarotlicht notwendig. Genau hier liegt die Herausforderung. OLED-Displays lassen Infrarotsignale nur schwer durch. Apple muss also nicht nur die Sensoren neu anordnen, sondern auch das Displaymaterial so anpassen, dass genug Infrarotlicht zur Erkennung durchgelassen wird.

Ganz ohne Aussparung wird es dennoch nicht gehen. Auch das iPhone 18 Pro soll weiterhin eine Dynamic Island haben, allerdings in einer kompakteren Variante. Die Frontkamera bleibt sichtbar, da sie bislang noch nicht unter dem Display versteckt werden kann.

Damit widerspricht Young einem früheren Bericht von The Information. Dort war von einem sehr kleinen Kameraloch in der oberen linken Ecke die Rede, sodass Apple auf die Dynamic Island hätte verzichten können. Young hingegen geht davon aus, dass Apple an einer verkleinerten, aber nach wie vor vorhandenen Dynamic Island festhält. Auch Bloombergs Mark Gurman stützt die Prognose von Young. In seinem „Power On“-Newsletter berichtet er, dass Apple an einer kompakteren Dynamic Island für kommende Modelle arbeitet.