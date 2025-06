Der Countdown läuft. In dieser Woche startet der Apple Original Film „F1 Der Film“ in den Kinos. Bei uns in Deutschland geht es traditionell am Donnerstag los. Im Vorfeld fand nun die Europapremiere des Actionfilms statt.

Apple TV+ feiert die Europapremiere von „F1 Der Film“ mit Brad Pitt

In den letzten Wochen hatte Apple TV+ bereits ordentlich die Werbetrommel für den Original-Film „F1 Der Film“ gerührt. Nun fand die Europapremiere des adrenalingeladenen Films im Cineworld Leicester Square in London statt.

Alles was Rang und Namen hat, war selbstverständlich vor Ort. Auf dem roten Teppich waren unter anderem die Stars Brad Pitt, Damson Idris, Kerry Condon, Sarah Niles, Kim Bodnia, Tobias Menzies, Regisseur Joseph Kosinski sowie die Produzenten Jerry Bruckheimer, Lewis Hamilton, Jeremy Kleiner und Chad Oman zu sehen. Die ausführenden Produzenten Daniel Lupi und Stefano Domenicali sowie die kreativen Mitarbeiter des Films, darunter Claudio Miranda (Kamera), Julian Day (Kostümbild), Ben Munro (Produktionsbild), Lucy Bevan und Emily Brockmann (Casting), Ehren Kruger (Drehbuch) und Hans Zimmer (Filmmusik), waren ebenfalls anwesend. Tom Cruise hatte einen besonderen Auftritt.

Zu den weiteren Gästen der Premiere zählten die Soundtrack-Künstler von „F1 The Movie“, Ed Sheeran, Peggy Gou, RAYE, Tate McRae, sowie Tommy Hilfiger, Naomi Campbell, Gareth Bale, Patrick Schwarzenegger, Becky G und mehr.

Die Story zum Film ist schnell erklärt. Sonny Hayes (Brad Pitt) war das vielversprechendste Phänomen der FORMEL 1 der 1990er Jahre, bis ein Unfall auf der Strecke seine Karriere beinahe beendete. Dreißig Jahre später ist er ein umherziehender Mietrennfahrer, als er von seinem ehemaligen Teamkollegen Ruben Cervantes (Javier Bardem) angesprochen wird, dem Besitzer eines krisengeschüttelten FORMEL 1-Teams, das kurz vor dem Zusammenbruch steht. Ruben überredet Sonny, in die FORMEL 1 zurückzukehren, um in einer letzten Chance das Team zu retten und der Beste der Welt zu werden. Er wird an der Seite von Joshua Pearce (Damson Idris) fahren, dem Top-Rookie des Teams, der sein eigenes Tempo vorgeben will. Doch während die Motoren aufheulen, holt Sonny seine Vergangenheit ein und er erkennt, dass in der FORMEL 1 der Teamkollege die schärfste Konkurrenz ist – und dass man den Weg zur Erlösung nicht alleine gehen kann.

Zu Einstimmung haben wir euch den Trailer zum Film eingebunden.