Seit gestern Abend steht die iOS 26 Beta 2 auf dem Apple Servern als Download bereit. Dies bedeutet im Umkehrschluss, dass sich eingetragene Entwickler intensiver mit dem kommenden iPhone-Update beschäftigen können. Ab Juli wird auch eine öffentliche Beta für „normale“ Nutzer zur Verfügung stehen. Mit der Beta 2 bringt Apple bringt Apple einen neuen Schwung an Funktionen auf das iPhone und arbeitet unter der Haube bereits an Fehlerbehebungen und Leistungsoptimierungen.

Mit der Beta 2 hat sich im Vergleich zur Beta 1 schon einiges getan. Nachdem die Beta 1 den Startschuss für das Update auf iOS 26 darstellte, wird Apple nun die Zeit bis September nutzen, um weitere Features zu implementieren und an der Leistung des Systems zu arbeiten. Von daher werden die kommenden Betas den Weg aufzeigen, wohin die Reise geht. Wir geben euch einen Überblick, welche Neuerungen, die Beta 2 mit sich bringt:

Der Hintergrund hinter den Schaltflächen ist verschwommener und zudem sind die Buttons etwas weniger Transparent gestaltet. Dies führt zu einer besseren Lesbarkeit im Kontrollzentrum, so Macrumors.

Mit der Option „Transparenz reduzieren“ in Einstellungen -> „Bedienungshilfen“ könnt ihr die Transparenz von Liquid Glass noch weiter reduzieren. Dies führt zu einem kontrastreicheren Erscheinungsbild.

Apple hat mit der Beta 2 den „Neuer Tab“-Button wieder unten links – genau wie bei iOS 18 – positioniert. Mit der Beta 1 zu iOS 26 befand sich dieser oben links und war weniger gut erreichbar.

In der kompakten Tab-Leiste gibt es jetzt auch eine Vor- und Zurück-Buttons.

Bei „Unbekannte Absender“ wird nun ein blaues Benachrichtigungssymbols anstelle eines roten Benachrichtigungssymbols verwendet, um zwischen den beiden Arten von Hinweisen zu unterscheiden.

Apple führt einen Recovery Assistant ein. Der Wiederherstellungsassistent gibt euch die Mögichkeit, das Gerät wieder in einen funktionsfähigen Zustand zu versetzen, ohne dass ein Mac oder PC erforderlich ist.

Im App Store hat Apple den Produktseiten einen Abschnitt „Barrierefreiheit“ hinzugefügt. Entwickler haben die Möglichkeit anzugeben, welche Barrierefreiheitsfunktionen ihre App unterstützt.

iOS 26 Beta 2 bietet nun Unterstützung für die von Apple auf der WWDC angekündigte Paketverfolgung. In der Wallet-App gibt es die Möglichkeit, Siri die Mail-App durchsuchen zu lassen, um alle Bestellungen und E-Mails von Händlern zu finden, auch wenn diese nicht mit Apple Pay getätigt wurden.

Die neue Klingeltone-Variante „Alt 1“ von Refelction, die sich kürzlich bereits im Programmcode der Beta 1 zeigte, steht nun öffentlich zur Verfügung.

Found new Refrection ringtone from iOS26 Beta1 ipsw maybe this is experimentaly added. because macOS 26 doesnt included. pic.twitter.com/7t9vfNtRZ1

— はやと (@8810cfw) June 18, 2025