Im Laufe des gestrigen Abends hat Apple die zweite Beta zu iOS 26 veröffentlicht. Damit haben eingetragene Entwickler eine weitere Möglichkeit, sich mit dem kommenden großen iPhone-Update zu beschäftigen. Die iOS 26 Beta 2 deutet auf die Existenz eines iPhones mit einer neuen Displaygröße hin. Dabei könnte es sich um das iPhone 17 Air handeln.

iOS 26 Beta 2 mit deutlichem Hinweis auf iPhone 17 Air

In der Beta 2 zu iOS 26 taucht das „gute, alte“ Clownfish-Wallpaper auf, so Macworld. Konkret zeigt sich das Hintergrundbild in einer „420×912@3x“ Auflösung, was zu einer Auflösung von 1260 x 2736 führt. Diese Auflösung passt allerdings zu keinem aktuellen iPhone-Modell. Allerdings dürfte es zu der Auflösung passen, die für das iPhone 17 Air erwartet wird.

Die Gerüchte zum sogenannten iPhone 17 Air sind erstmals im vergangenen Jahr aufgetaucht. Es soll sich um ein ultradünnes iPhone mit einer Displaygröße von 6,6 Zoll und einer Bildwiederholrate von 120Hz handeln. Damit läge die Displaygröße zwischen dem iPhone 16 Pro und iPhone 16 Pro Max und somit auch zwischen dem iPhone 17 Pro und iPhone 17 Pro Max. Weiter heißt es, dass Apple auf eine einzelne Kamera auf der Rückseite setzt und den hauseigenen C1 Mobilfunkchip verbaut.