Zwei Wochen nach der ersten Entwicklerversion hat Apple gestern Abend die zweite Beta von macOS Tahoe veröffentlicht. Mit der neuen Build-Nummer 25A5295e reagiert Apple auf Kritik zum Menü-Design und sorgt auch wieder für die gewohnte Farbverteilung beim Finder-Icon.

Finder-Icon kehrt zum gewohnten Design zurück

Langjährige Mac-Nutzer können sich über die Rückkehr zum klassischen Finder-Icon freuen. In der ersten Beta hatte Apple das vertraute Farbschema kurzerhand umgedreht. Anstelle der gewohnten Aufteilung (links blau, rechts weiß), zeigte sich der Finder in der ersten Beta plötzlich mit vertauschten Seiten (links weiß, rechts blau). Die Entscheidung stieß bei vielen Nutzern auf Kritik.

Mit der Beta 2 lenkt Apple ein und stellt die gewohnte Farbverteilung wieder her. Bei der Gelegenheit wurde auch der neue Umriss auf der rechten Gesichtshälfte wieder entfernt.

Hintergrund der Menüleiste lässt sich jetzt anpassen

Auch bei der Menüleiste sorgte die erste Betaversion von macOS 26 für Diskussionen. So entfernte Apple die gewohnte halbtransparente Hintergrundfläche, was bei vielen Nutzern nicht gut aufgenommen wurde. Deswegen gibt es jetzt in der neuen Testrunde eine Option, die den bekannten Hintergrund zurückbringt.

Aufgeben will Apple das neue Design jedoch nicht, denn standardmäßig bleibt die Hintergrundfläche deaktiviert. Wer den klassischen, leicht milchigen Look bevorzugt, kann die vertraute Optik nun jedoch per Einstellung zurückholen.

macOS Tahoe

Neben optischen Anpassungen bringt macOS Tahoe viele praktische Neuerungen. Die neue Zwischenablage-Historie erleichtert die Arbeit mit kopierten Inhalten. Anrufe lassen sich einfacher über den Mac annehmen. Kurzbefehle wurden weiter verbessert, und auch Entwickler profitieren von dem Update. So gibt es erstmals eine native Unterstützung für Linux-Container. Zugleich markiert macOS 26 aber auch das Ende für Intel-Macs.