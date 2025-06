Die Telekom kann einen neuen Rekord vermelden. So hast das Bonner Unternehmen erstmals in diesem Jahr die Schwelle von 200.000 neu gebauten Glasfaseranschlüssen in einem Monat geknackt.

Telekom: über 200.000 neue Glasfaseranschlüsse im Mai 2025

Von Zeit zu Zeit informiert die Deutsche Telekom über den Ausbau ihres Mobilfunk- und Glasfasernetzes. Dieses Mal steht das Glasfasernetz im Fokus. 232.000 zusätzliche Haushalte und Unternehmen haben jetzt Zugang zum Glasfasernetz der Telekom. Im Vergleich zum Mai 2024 ist das ein Plus von 22 Prozent. 10,9 Millionen Haushalte und Unternehmen können nun einen Glasfaser-Tarif mit bis zu 2.000 Mbit/s buchen. Über 37 Millionen Haushalte haben Zugang zu Tarifen mit bis zu 100 Mbit/s. Davon erhalten über 31,5 Millionen Haushalte sogar bis zu 250 Mbit/s.

Top-5 Anwendungen

Wie wir es von de Telekom gewohnt sind, informiert das Unternehmen auch regelmäßig über die Top-5 Anwendungen in ihrem Netz. Im Mai war YouTube die meistgenutzte Anwendung im Festnetz der Telekom. MagentaTV rutscht auf Platz 2. Netflix folgt auf Platz 3. Amazon Prime Video und Tiktok liegen auf den Plätzen 4 und 5. Bei den Uploads gibt es auf den ersten vier Plätzen keine Veränderung: Google Cloud vor Microsoft Teams, Discord und WhatsApp. Neu auf Platz fünf ist YouTube, das iCloud aus den Top 5 verdrängt.