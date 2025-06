Vor knapp zwei Wochen haben wir euch darauf aufmerksam gemacht, dass WhatsApp KI-gestützte Zusammenfassungen von Nachrichten in einer Beta-Version testet. Kaum ausgesprochen, hat der Messenger-Dienst den neuen Service nun offiziell eingeführt. Einen kleinen Haken gibt es allerdings, die KI-gestützte Zusammenfassungen von Nachrichten stehen zunächst nur auf Englisch für Nutzer in den USA zur Verfügung.

Anwender in den USA erhalten eine neue WhatsApp-Funktion. Im Laufe dieses Jahres sollen die KI-gestützte Zusammenfassungen von WhatsApp-Nachrichtenauch in weiteren Sprachen und Ländern zur Verfügung stehen.

WhatsApp schreibt

Wir alle kennen das: Hektik zwischen Meetings, ein Flug ohne WLAN oder einfach zu viele Chats. Manchmal muss man einfach schnell seine Nachrichten nachholen. Deshalb freuen wir uns, die Nachrichtenzusammenfassungen vorzustellen – eine neue Funktion, die Meta-KI nutzt, um ungelesene Nachrichten in einem Chat privat und schnell zusammenzufassen. So können Sie sich einen Überblick verschaffen, bevor Sie die Details in Ihren ungelesenen Nachrichten lesen.