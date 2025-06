Amazon hat bekannt gegeben, dass Amazon Music jetzt auch Hörbücher von Audible für Kunden in Deutschland beinhaltet. Pro Monat erhalten Abonnenten ein Premium-Hörbuch kostenlos. Nur für kurze Zeit erhalten Prime-Mitglieder 4 Gratis-Monate Amazon Music Unlimited und somit auch 4 Gratis Hörbücher. Nicht-Prime-Mitglieder erhalten 3 Gratis-Monate Amazon Music Unlimited und damit 3 Gratis Hörbücher.

Amazon Music beinhaltet jetzt auch Hörbücher von Audible

Amazon hat soeben bestätigt, dass Abonnenten von Amazon Music Unlimited in Deutschland ab sofort jeden Monat ein Hörbuch aus dem Premium-Audioangebot von Audible hören können.

Audible beinhaltet über 900.000 Hörbücher. Amazon Music Unlimited bietet über 100 Millionen Songs in HD-Audio, werbefreie Podcasts und ein breites Angebot an Hörbüchern, darunter Inhalte in 3D-Audio. Alle Infos zu Amazon Music Unlimited findet ihr amazon.de/music.

Amazon schreibt

Ab sofort können Abonnenten der Amazon Music Unlimited Standardmitgliedschaft sowie Hauptnutzer des Familienabonnements jeden Monat ein Hörbuch – unabhängig von der Länge – hören. Kunden können ihre Auswahl jederzeit streamen und auch nach Beginn des nächsten Abrechnungszeitraums weiterhören oder ein neues Hörbuch wählen. Wer mehr als ein Hörbuch pro Monat hören möchte, kann zusätzlich ein Audible Abonnement (3 Gratis-Monate für Prime-Mitglieder) abschließen oder einzelne Titel direkt über die Audible App kaufen.

Das Amazon Music Unlimited Einzelabonnement kostet 10,99 Euro pro Monat. Für kurze Zeit (bis 14. Juli 2025) erhalten neue Abonnenten bis zur 4 Gratis-Monate.