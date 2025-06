Apple hat seine Wurzeln ganz klar in Cupertino, und diese Wurzeln sind jetzt noch ein bisschen tiefer geworden. So hat das Unternehmen für 166,9 Millionen US-Dollar den Bürokomplex „Cupertino Gateway“ gekauft. Der Komplex besteht aus drei Gebäuden und kommt insgesamt auf 20.400 Quadratmeter Fläche. Und das Beste daran ist, dass das Ganze direkt neben dem Apple Park liegt. Besser ließe sich die Nachbarschaft kaum planen.

Vertrautes Territorium

Was auf dem Papier nach einer klassischen Immobilientransaktion aussieht, folgt einer klaren Handschrift. Apple hatte das Areal unter dem Namen „Apple Tantau Seven“ bereits gemietet. Jetzt wurde es zu Eigentum gemacht. Der Deal wurde laut Mercury News am 24. Juni abgeschlossen und beim Grundbuchamt von Santa Clara County registriert.

Apple setzt nicht auf Neubauten, sondern stärkt gezielt bestehende Standorte, an denen das Unternehmen längst arbeitet. Diese Strategie verfolgt der Konzern nicht erst seit gestern. Immer wieder wandelt Apple gemietete Flächen in eigenes Terrain um. Besonders in der Heimatregion rund um Cupertino wird das deutlich. Es ist eine stille Expansion. Keine spektakulären Neubauten, keine großen Ankündigungen. Nur eine gezielte Stärkung der eigenen Infrastruktur.

Viele Tech-Konzerne verkleinern derzeit ihre Büroflächen, kündigen Mietverträge oder lassen ganze Etagen leer stehen. Apple hingegen investiert gezielt in vertraute Standorte. Während der Apple Park weiter in Glas glänzt, arbeitet man ein paar Straßenzüge weiter ganz bodenständig daran, das Fundament für die nächsten Jahre zu sichern.