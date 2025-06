Manche Teams gewinnen Titel. Andere schreiben dabei Geschichte. Die Frauenmannschaft der University of Connecticut (UConn) gehört zur zweiten Kategorie. Apple TV+ widmet dieser außergewöhnlichen Mannschaft eine dreiteilige Dokuserie, die zeigt, wie aus einem nahezu unbekannten Team eine Basketball-Dynastie wurde.

Die UConn-Geschichte auf Apple TV+

Im Jahr 1985 betrat ein neuer Trainer die Halle, der die Geschichte der UConn-Frauenmannschaft für immer verändern sollte. Als Geno Auriemma die Teamführung übernahm, ahnte kaum jemand, dass er das Gesicht des Frauen-College-Basketballs verändern würde. In den Jahren danach entwickelte sich die UConn vom sportlichen Nebendarsteller zum dominierenden Namen der NCAA. Spielerinnen wie Sue Bird, Diana Taurasi, Maya Moore oder aktuell Paige Bueckers stehen für Generationen von Talent, Disziplin und Erfolgshunger.

Zwölf gewonnene nationale Meisterschaften sind kein Zufall. Deshalb geht Apples neue Dokuserie der Frage nach, was hinter diesem dauerhaften Erfolg steckt. Nicht nur Siege und Pokale, sondern auch Rivalitäten, Krisen und der unermüdliche Anspruch an Perfektion bekommen in der Doku Raum. Regisseure Matthew Hamachek und Erica Sashin mischen Archivmaterial mit aktuellen Aufnahmen der Championship-Saison 2024/25 und Gesprächen mit ehemaligen sowie aktuellen Spielerinnen. Dabei entsteht ein vielschichtiges Porträt einer Mannschaft, die mehr ist als nur ein Siegerteam.

„Die Leute sehen unsere Spiele. Aber was sie nicht sehen, ist die Reise dorthin,“ erklärt Auriemma. „Diese Serie zeigt, wie viel Herz, Einsatz und Zusammenhalt in all den Jahren dazugehörten.“

Die Serie wird von Skydance Sports, Learfield Studios und Brillstein Creative Partners produziert. Ein konkreter Starttermin steht noch nicht fest.