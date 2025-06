Nachdem Apple TV+ in den letzten Wochen ordentlich die Werbetrommel für den Original-Film „F1“ mit gerührt hat, startet der Actionfilm am heutigen Tag bei uns in Deutschland in den Kinos. US-Nutzer müssen sich noch bis morgen gedulden. Begleitend zum Kinostart hat Apple Fitness+ neue „F1“-Inhalte veröffentlicht.

Apple Original Film „F1“ startet in den Kinos

Nachdem Apple TV+ kürzlich die Europpremiere zu „F1“ auf dem roten Teppich gefiert hat, ist es am heutigen Tag endlich soweit und der neue Actionfilm mit Brad Pitt startet in den deutschen Kinos.

Die Story zum Film ist schnell erklärt. Sonny Hayes (Brad Pitt) war das vielversprechendste Phänomen der FORMEL 1 der 1990er Jahre, bis ein Unfall auf der Strecke seine Karriere beinahe beendete. Dreißig Jahre später ist er ein umherziehender Mietrennfahrer, als er von seinem ehemaligen Teamkollegen Ruben Cervantes (Javier Bardem) angesprochen wird, dem Besitzer eines krisengeschüttelten FORMEL 1-Teams, das kurz vor dem Zusammenbruch steht. Ruben überredet Sonny, in die FORMEL 1 zurückzukehren, um in einer letzten Chance das Team zu retten und der Beste der Welt zu werden. Er wird an der Seite von Joshua Pearce (Damson Idris) fahren, dem Top-Rookie des Teams, der sein eigenes Tempo vorgeben will. Doch während die Motoren aufheulen, holt Sonny seine Vergangenheit ein und er erkennt, dass in der FORMEL 1 der Teamkollege die schärfste Konkurrenz ist – und dass man den Weg zur Erlösung nicht alleine gehen kann.

Um euch auf den Film einzustimmen, haben wir euch zwei Trailer eingebunden.

Neue Apple Fitness+ Workouts

Auch Apple Fitness+ nimmt den aktuellen Hype zu F1 mit und hat neue Inhalte aufgelegt, die von „F1 Der Film“ inspiriert sind. Es heißt

Gehe spazieren und höre dir inspirierende Geschichten von Kerry Condon an, Co-Star von „F1 Der Film“. Die vom Apple Original Film inspirierten drei schnellen Workouts – HIIT, Krafttraining und Laufband – erfordern Teamarbeit für eine meisterhafte Leistung. Lass dich von den äußerst dynamischen Songs vom Soundtrack des Films antreiben.

Kurzum: Es gibt drei neue Workouts und eine neue „Zeit fürs Gehen“-Session.