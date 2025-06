Als Apple Anfang dieses Monats einen ersten Ausblick auf iOS 26, iPadOS 26 und Co. gab, nahmen die bevorstehenden Neuerungen für den HomePod eine untergeordnete Rolle ein. Im Grunde sprach Apple nicht über neue Features, die die Apple Lautsprecher erhalten. Nichtsdestotrotz wird Apple den HomePod softwareseitig weiterentwickeln.

HomePod erhält Crossfade-Funktion

Mit dem Start von iOS 26 und der HomePod Software 26 im Herbst dieses Jahren bringt Apple die Crossfade-Funktion auf den HomePod. Dabei handelt es sich um eine Apple Music Funktion, die den Übergang zwischen zwei Liedern verbessert.

Beta-Tester, die bereits die Beta 2 von iOS 26 und HomePod Software 26 installiert haben, können die neue Funktion in den Einstellungen aktivieren. Die Einstellmöglichkeit ist etwas versteckt, lässt sich aber finden, indem man die Home-App öffnet, zu „Einstellungen“ geht, auf den Namen einer Person tippt und „Apple Music“ auswählt.

Die Crossfade-Zeit und damit der Übergang zwischen zwei Liedern lässt sich zwischen den einer Sekunde und 12 Sekunden festlegen, so dass ihr eure Übergangszeit individuell anpassen könnt. Bei aktivierter Crossfade-Funktion verringert sich die Lautstärke des auslaufenden Songs allmählich, während die des beginnenden Songs zunimmt. So werden Pausen zwischen zwei Liedern vermieden. Das es sich bei Crossfade um eine Apple Music Funktion honet, ist ein Apple Music Abonnement erforderlich, so Macrumors.

Mit iOS 26 und iPadOS 26 geht Apple noch einen Schritt weiter und ersetzt die Crossfade-Funktion mit AutoMix. AutoMix nutzt Intelligenz, um Übergänge von einem Song zum anderen wie ein DJ nahtlos abzumischen, mit Time Stretching und Beat Matching.

WiFi-Optimierungen

Aktuell verbindet sich der HomePod mit dem selben Netzwerk wie euer iPhone. Dies ändert sich mit iOS 26. Dort findet ihr einen neuen Auswahlbildschirm um das WLAN-Netzwerks eures HomePods auszuwählen.