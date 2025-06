Ab dem 28. Juni wird das Telefonieren mit dem iPhone ein gutes Stück smarter und zugleich barrierefreier. Wer schon einmal versucht hat, jemandem während eines Anrufs eine Adresse oder Telefonnummer durchzugeben, weiß, wie umständlich das sein kann. Genau hier setzt Apples neues Feature „Real-Time Text“ (RTT) an. Es bringt eine Form der Direktnachricht direkt ins Gespräch, ohne Zusatz-App und ohne Umwege. Vor allem Menschen mit Hör- oder Sprachbeeinträchtigungen erhalten dadurch neue Möglichkeiten, sich unkompliziert und direkt an Gesprächen zu beteiligen.

RTT auf dem iPhone

RTT macht genau das, was der Name verspricht. Der Text wird während des Schreibens live übertragen. Die Buchstaben erscheinen direkt beim Gegenüber, während man sie eintippt. Das ist praktisch für alle, die Informationen teilen wollen, ohne das Gespräch zu unterbrechen, und unverzichtbar für Menschen mit Hör- oder Sprachbeeinträchtigungen.

Apple schreibt auf der zugehörigen Supportseite:

„Wenn dir das Hören oder Sprechen Probleme bereitet, kannst du per Telefon kommunizieren und hierzu die Protokolle TTY (Teletype) oder RTT (Real-Time Text) verwenden, die Text beim Schreiben übermitteln und dem Empfänger das sofortige Lesen der Nachricht erlauben. RTT ist ein erweitertes Protokoll, das beim Eingeben von Text auch Audiosignale übermittelt.“

Technisch funktioniert das Feature bei Gesprächen über LTE, 5G oder WLAN-Telefonie. In der iPhone-Telefon-App erscheint während des Anrufs ein neuer Button, der das Textfeld öffnet. Voraussetzung ist, dass beide Seiten ein RTT-kompatibles Smartphone nutzen und die Funktion aktiviert haben.

RTT wird in Deutschland bei allen großen Netzbetreibern eingeführt. Mit dabei sind die Telekom, Vodafone, 1&1, und o2. Apple unterstützt das Feature bereits ab iOS 11.2. Aktivieren lässt sich RTT ganz einfach in den iPhone-Einstellungen, genauer gesagt unter den Bedienungshilfen im Abschnitt „RTT/TTY“. Wer sich ein neues Gerät zulegt, kann in der Regel davon ausgehen, dass alles Nötige bereits an Bord ist. Gut zu wissen ist, dass für die Nutzung keine zusätzlichen Kosten anfallen.

Im Ausland könnte RTT jedoch auf Hindernisse stoßen, da nicht alle internationalen Anbieter bereits kompatibel sind. Wer jedoch innerhalb Deutschlands unterwegs ist, kann die Funktion ohne Einschränkungen nutzen. Und der Blick in die Zukunft zeigt, dass bis Mitte 2027 auch alle EU-Notrufstellen RTT empfangen können sollen.