Sommerzeit ist Urlaubszeit. Zum Start der Urlaubszeit gibt die Deutsche Telekom an, dass das Unternehmen das Roaming-Angebot erweitert hat. Weltweit blickt die Telekom auf ein Mobilfunknetz mit rund 600 internationalen Partnern. In mehr als 100 Ländern ist 5G-Roaming möglich.

Telekom bietet 5G-Roaming in mehr als 100 Ländern an

Dieser Tage starten die ersten Bundesländer in die Sommerferien. Den Anfang machen an diesem Wochenende Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen. Kurzum: Die Hauptreisezeit steht bevor.

Nutzer möchten auch im Urlaub nicht mehr aufs mobile Surfen und Streamen verzichten. Ob am spanischen Strand, beim Bummeln durch italienische Altstädte, auf Entdeckungstour in den USA oder wo auch immer, mit rund 600 Partnernetzen in nahezu allen Ländern und Regionen der Welt sorgt die Telekom auch im Ausland für beste Verbindungen. Einen neuen Meilenstein gibt es beim Roaming mit dem schnellsten Mobilfunkstandard 5G: Mit über 220 5G-Partnernetzen bietet die Telekom mittlerweile Highspeed-Mobilfunk in mehr als 100 Ländern.

Ohne Aufpreis: 5G-Roaming in der EU

Mit eurer deutschen SIM-Karte könnt ihr innerhalb der EU inklusive Großbritannien und der Schweiz ohne zusätzliche Gebühren im 5G-Netz der Telekom-Partnerunternehmen surfen. Dabei nutzt ihr weiterhin euren Tarif zu den gleichen Konditionen wie im Inland.

Für Reisen außerhalb der EU können Kundinnen und Kunden mit den Roaming-Pässen der Telekom unkompliziert und preiswert im Ausland surfen und telefonieren. Die Telekom bietet dafür verschiedene Travel & Surf Pässe an.

Die Telekom bietet ihren Mobilfunkkunden mit dem kostenlosen Welcome Pass ein besonderes Extra für Auslandsreisen außerhalb der EU: Zweimal jährlich können ein Gigabyte Datenvolumen über das Treueprogramm Magenta Moments in der MeinMagenta App reserviert werden. Der Pass ist 48 Stunden gültig und wird automatisch aktiviert, sobald sich das Smartphone im Reiseland in ein Mobilfunknetz einbucht.