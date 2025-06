In den letzten Tagen zeichnete sich bereits ab, dass Apple App-Store-Anpassungen in der EU vorbereitet. Diese hat das Unternehmen aus Cupertino nun kommuniziert und wir werfen einen Blick darauf, welche weiteren Anpassungen vorgenommen wurden. In erster Linie betrifft dies die Kommunikation und Bewerbung von Angeboten.

Updates für Apps in der Europäischen Union

Um dem Digital Markets Act zu entsprechen, hat die EU von Apple weitere Änderungen rund um den App Store verlangt. Ab sofort erhalten Entwickler in der EU die Möglichkeit, Angebote für den Kauf digitaler Waren oder Dienstleistungen an einem Ort ihrer Wahl zu kommunizieren und zu bewerben. Dies kann sowohl eine Webseite, ein alternativer App-Marktplatz oder eine andere App Store. Das Ganze kann außerhalb der App oder innerhalb der App über eine Webansicht oder eine native Erfahrung erfolgen.

Weiter heißt es in der Ankündigung, dass für App Store-Apps, die Angebote für digitale Waren oder Dienstleistungen kommunizieren und bewerben, neue Geschäftsbedingungen für diese Transaktionen gelten. Apple spricht von einer initialen Kaufgebühr, einer Store-Servicegebühr und von der Core Technology Commission (CTC). Dabei soll die CTC den Mehrwert widerspiegeln, den Apple Entwicklern durch kontinuierliche Investitionen in Tools, Technologien und Services bietet. Das Apple seine Services nicht komplett kostenlos anbieten möchte, dürfte jedem einleuchten.

Die nächste Neuerung betrifft Musik Streaming Apps. Musik-Streaming-Apps im App Store im Europäischen Wirtschaftsraum (EWR), die die Berechtigung für Musik-Streaming-Dienste (EWR) nutzen möchten, können diese Optionen verwenden.

Ab dem 01. Januar 2026 plant Apple ein einheitliches Geschäftsmodell für alle Entwickler in der EU. In diesem Zusammenhang wird Apple die Core Technology Fee (CTF) durch die CTC für digitale Waren und Dienstleistungen ersetzt. Die CTC gilt für digitale Waren und Dienstleistungen, die über Apps verkauft werden, die über den App Store, Web Distribution und/oder alternative Marktplätze vertrieben werden. Apps, die derzeit dem Nachtrag zu den alternativen Nutzungsbedingungen für Apps in der EU unterliegen, unterliegen bis zur vollständigen Umstellung auf den CTC im nächsten Jahr ausschließlich dem CTF.

Weiter macht Apple darauf aufmerksam, dass mit dem kommenden Update auf iOS 18.6 und iPadOS 18.6 eine verbesserte Benutzererfahrung bei der Installation alternativer Marktplätze oder Apps von der Website eines Entwicklers geboten wird. Zudem möchte Apple im Laufe dieses Jahres eine neue Programmierschnittstelle zur Verfügung stellen, mit der Entwickler den Download alternativ vertriebener Apps, die sie veröffentlichen, direkt aus ihrer App heraus starten können.