Apple will seinem nächsten iPhone-Modell der Einstiegsklasse offenbar ein größeres Display spendieren. Laut dem Leaker Digital Chat Station soll das iPhone 17 in der Standardversion mit einem 6,3 Zoll Display auf den Markt kommen. Das wäre zwar eine relativ kleine Steigerung gegenüber den 6,1 Zoll des iPhone 16, doch in Verbindung mit einer gesteigerten Bildwiederholungsrate dürfte der größere Bildschirm für ein angenehmeres Nutzungserlebnis sorgen.

Größeres Display für das iPhone 17

Unterstützung bekommt Digital Chat Station vom Analysten Ross Young. Dieser rechnet sogar für das gesamte iPhone 17 Lineup mit neuen Bildschirmgrößen: Das iPhone 17 und 17 Pro sollen bei 6,3 Zoll liegen, das neue iPhone 17 Air bei 6,6 Zoll, und das Pro Max klettert auf 6,9 Zoll. Das ist kein radikaler Kurswechsel, zeigt aber in welche Richtung es bei Apple geht.

Technisch soll es beim kommenden Basis-iPhone keine großen Neuerungen zum iPhone 16 geben. Laut den letzten Gerüchten wird das iPhone 17 wieder auf den A18-Chip und die gleiche RAM-Kapazität von 8 GB setzen. Zu den wichtigsten neuen Funktionen gehören ein Display mit bis zu 120 Hz und eine 24-Megapixel-Frontkamera, verglichen mit 60 Hz und einer 12-Megapixel-Frontkamera beim iPhone 16.

Wie Digital Chat Station bereits zuvor berichtet hat, wird das Display zwar mit einer höheren Bildwiederholfrequenz ausgestattet, allerdings fehlt dabei die Fähigkeit der dynamischen Anpassung. Mit anderen Worten: Es handelt sich um ein Standard-120-Hz-Display, ohne ProMotion. Young berichtete jedoch zuvor, dass ProMotion in allen iPhone 17 Modellen zum Einsatz kommen wird. Im September dürften wir Gewissheit haben, wenn Apple wie gewohnt seine neue iPhone-Generation vorstellt.