Das nennen wir mal einen echten TV-Hammer und vermutlich haben nur die wenigsten diese Übernahme kommen gesehen. RTL hat soeben offiziell bestätigt, dass das Unternehmen Sky Deutschland gekauft hat. Damit blickt RTL zukünftig mit seinen eigenen Angeboten sowie den Sky Deutschland und dem Streamingdienst WOW auf rund 11,5 Millionen zahlende Abonnenten.

RTL kauft Sky Deutschland

RTL hat vor wenigen Augenblicken bekannt gegeben, dass man mit Sky Deutschland eine verbindliche Vereinbarung zur Übernahme unterzeichnet hat. Dadurch entsteht TV- und Streaming-Unternehmen mit rund 11,5 Millionen zahlenden Abonnenten.

Im Zuge der Vereinbarung wird die RTL Group die Sky-Geschäfte in Deutschland, Österreich und der Schweiz vollständig übernehmen, einschließlich der Kundenbeziehungen in Luxemburg, Liechtenstein und Südtirol. Der Kaufpreis setzt sich aus einer Barzahlung in Höhe von 150 Millionen Euro und einer zusätzlichen Earn-Out-Möglichkeit für Comcast, der Muttergesellschaft von Sky zusammen, die sich nach der Entwicklung des Aktienkurses der RTL Group richtet. Die potenzielle Earn-Out-Zahlung ist auf maximal 377 Millionen Euro begrenzt, wenn der Kurs der RTL-Group-Aktie auf 70 Euro steigt.

Als Anbieter mit zahlreichen Premium-Sportlizenzen ist Sky die Heimat der deutschen Fußball-Bundesliga und der zweiten Bundesliga, des DFB-Pokals, der englischen Premier League, der Formel 1 und der Champions League in Österreich. Zudem bietet Sky Deutschland seinem Publikum exklusive Serien, Filme und Dokumentationen.

RTL Deutschland und Sky Deutschland investieren aktuell jährlich rund 2,5 Milliarden Euro in ihre Inhalte. Die jährlichen Synergien aus der Transaktion werden auf 250 Millionen Euro geschätzt und sollen innerhalb von drei Jahren realisiert werden. Das zusammengeführte Unternehmen erwirtschaftete im Jahr 2024 pro forma 4,6 Milliarden Euro, rund 45 Prozent davon aus Abo-Umsätzen.

Noch steht die Übernahme unter dem Vorbehalt der Zustimmung der Wettbewerbs- und Medienkonzentrationsbehörden. Diese wird für 2026 erwartet. Bis dahin werden beide Unternehmen unabhängig voneinander operieren.