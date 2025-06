Die Deutsche Telekom informiert zum Wochenende über den Ausbau ihres Mobilfunknetzes. So hat das Bonner Unternehmen an 1209 Standorten die Kapazitäten erweitert. 276 neue Mobilfunkstandorte wurden in Betrieb genommen.

Telekom errichtet 276 neue Mobilfunkstandorte

In regelmäßigen Abständen informiert die Deutsche Telekom über den Ausbau ihrer Netze. Mal steht das Glasfasernetz und mal das Mobilfunknetz im Fokus. Dieses Mal geht es um den Ausbau des Mobilfunknetzes.

Insgesamt wurden 276 neue Mobilfunkstandorte in Betrieb genommen. An 1.209 bestehenden Standorten hat die Telekom die Kapazität erhöht. An 278 dieser Standorte ist 5G erstmals angeschaltet worden. Alle diese Maßnahmen zahlen auf das Ultra-Kapazitätsnetz der Telekom ein. Die meisten neuen Standorte wurden in Nordrhein-Westfalen (55) errichtet, gefolgt von Bayern (47) und Baden-Württemberg (43). Auch bei den Kapazitätserweiterungen an bestehenden Standorten führte Nordrhein-Westfalen die Liste an (340). Bayern (172) und Baden-Württemberg (128) folgten auf den Plätzen zwei und drei. Aktuell können 98 Prozent der Haushalte auf das 5G-Netz der Telekom zugreifen. Die Haushaltsabdeckung bei 4G liegt bei nahezu 100 Prozent.

Telekom versorgt Festivals mit extra Kapazitäten

Sommerzeit ist Event-Zeit und auch da mischt die Telekom mit. Bei über 380 Veranstaltungen in ganz Deutschland wurde zeitweise das Mobilfunknetz optimiert. Insgesamt kommen dafür bundesweit rund 200 temporäre Standorte zum Einsatz: Bei Rock am Ring und Rock im Park (4.–9. Juni) waren es beispielsweise jeweils fünf, am vergangenen Wochenende beim Southside Festival sieben und beim Hurricane Festival sechs mobile Extra-Masten. Mit 15 temporären Sendestationen erhält das Parookaville (16.–21. Juli) in Weeze die umfangreichste Mobilfunk-Sonderversorgung der Telekom – gefolgt vom Wacken Open Air (30. Juli–2. August) mit acht Standorten.