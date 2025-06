Laut Instant Digital arbeitet Apple an einem neuen iPad Pro mit nochmals deutlich schlankeren Displayrändern. Der Leaker verweist auf einen Designansatz, der sich an Samsungs Galaxy Tab S10 Ultra orientieren soll, allerdings ohne Notch.

Ein neues iPad Pro Design

Schon die aktuelle iPad Pro Generation mit dem M4-Chip bietet im Vergleich zu den Vorgängern mit M2-Chip schmalere Rahmen. Doch Apple scheint hier noch mehr herausholen zu wollen. Technisch wäre das möglich durch die Verwendung von LGs sogenannter Chip-on-Film-Technologie. Diese erlaubt es, die Displaytreiber näher an das eigentliche Panel zu bringen, was dünnere Bildschirmränder ermöglichen würde.

Ein vollständiger Umstieg auf diese Technik ist allerdings noch nicht sicher. Instant Digital betont, dass die besonders dünnen Ränder möglicherweise erst in späteren Modellen realisiert werden könnten. Das Ziel ist aber weiterhin ein nahezu rahmenloses Display. Ein Blick auf den gewohnten Produktzyklus gibt einen Hinweis auf das Timing für den nächsten Schritt. Die aktuelle iPad Pro Generation wurde im Mai 2024 vorgestellt. Ein Nachfolger könnte demnach im Herbst 2025 erscheinen. Branchenanalyst Ming-Chi Kuo erwartet derweil, dass Modelle mit dem neuen M5-Chip in der zweiten Jahreshälfte 2025 in die Massenproduktion gehen. Ein Launch im September oder Oktober wäre daher realistisch.

Während die Neuerung optisch für ein noch moderneres Erscheinungsbild sorgen würde, stellt sich die Frage nach der praktischen Relevanz. Dünnere Ränder verbessern zwar das Screen-to-Body-Verhältnis, könnten aber auch die Ergonomie beeinflussen. Gerade bei einem großen Tablet ist ausreichend Haltefläche oft wichtiger als ein paar Millimeter weniger Rand. Bleibt zu hoffen, dass Apple die Balance zwischen Eleganz und Bedienkomfort meistert.